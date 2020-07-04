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騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？

金融經濟 09:00 2020/07/04

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阿里巴巴近1個月股價累升1成，仍落後科網同業騰訊、美團點評。

資金年內湧入新經濟股，掀起科網狂潮，不單港股科網龍頭騰訊 （00700） 、美團 （03690） 獲資金熱捧，屢創新高，中芯國際 （00981） 、微盟 （02013） 等二、三綫科網股也爭先破頂；反觀阿里巴巴 （09988） 表現卻落後同業，股價難以突破：

股份 近1個月表現 自3月低位反彈
美團點評 （03690） +30% +173%
騰訊 （00700） +22% +62%
阿里巴巴 （09988） +10% +32%

新冠肺炎疫情爆發後，市場看好新經濟股前景，資金已率先反映，炒作騰訊遊戲業務大周期，以及美團受惠消費復甦。科網巨擘阿里巴巴在資金熱捧科網股下表現仍落後，或與幾項因素有關：

1. 軟銀減持憂慮

阿里巴巴最大股東軟銀（日：9984，Softbank）陷入「水深火熱」，截至3月底財年虧損達到創紀錄的1.4萬億日圓。創辦人孫正義（Masayoshi Son）3月宣布出售410億美元資產，進行股份回購及還債，即惹市場憂慮其將出售阿里巴巴股份，為阿里帶來沽壓。

雖然近期軟銀通過出售T-Mobile股份、質押阿里股票，已完成資產出售計劃的80%，暫時紓緩市場憂慮。不過，阿里巴巴股票是「軟銀投資組合中的明珠」，未來若軟銀再陷困境，其依然有可能出售阿里股票套現，軟銀減持因而成為阿里巴巴的「達摩克里斯之劍」。

2. 缺少北水支持

參考騰訊、美團表現，北水成為兩股近3個月股價重要支持。在最近3個月，累計約85億南向資金通過互聯互通買入騰訊，6月19日至7月2日更日均流入逾10億元，推動騰訊股價破頂。美團在過去3個月則獲約13億北水淨買盤。

阿里巴巴因為是在香港第二上市的「同股不同權」股份，暫未獲準納入互聯互通。未來若內地監管機構放行，料北水將成為阿里股價重要支持。

3.與實體經濟關聯度更高

相較騰訊主營遊戲、美團主營本地生活服務，阿里巴巴主營的電商業務與實體經濟關聯度更高。疫情衝擊環球經濟，阿里巴巴淘寶、天貓平台上擁有數百萬商家，且大部分為中小企，需應對疫情挑戰；此外，阿里業務也涉及外貿等領域，受疫情衝擊相對嚴重。

隨著疫情受控，內地復工復產，消費開始逐步復甦。不過疫情尚未完全結束，消費水平恢復至何水平暫亦難以把握，投資者或仍觀望阿里業務是否已完全踏出疫情難關。

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 互聯互通 第二上市 同股不同權 Softbank 淘寶 天貓

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