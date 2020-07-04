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【派錢1萬】就快有錢收　諗定買乜好

股樓投資 13:11 2020/07/04

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大家期待已久，「派錢1萬元計劃」上月21日已接受申請，結果截至周五（3日）已收到超過550萬人登記申請，當中有85%為使用電子途徑申請。

政府周五指，由於不少申請者利用電子渠道申請，減省銀行處理時間，1萬元有望最快於周一（6日）就收到。

未知各位諗到呢1萬元點用未？之前一連幾星期介紹大家各類股份，有讀者就反映，希望本欄介紹一下ETF類別的股份。其實除盈富基金（02800）外，尚有不少ETF追蹤其他地區指數，而且交投亦算活躍，可供各位投資。

華夏滬深三百（03188）

周五（3日）收報：49.8元

每手股數：200

每手入場費：9,960元

簡評：華夏滬深三百投資目標，為追蹤滬深300指數，比起安碩A50和南方A50追蹤的富時中國A50指數，滬深300指數的成分股組合更多，業務涵蓋更廣泛，並非單純以中資金融股為主，故被市場認為較有指標性，近年深受投資者喜愛，成交額在ETF當中長居前列。

爆發力：★★★★☆（5星為滿分）

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】1萬點用好　買股儲錢有好選擇

南方A50（02822）

周五（3日）收報：15.64元

每手股數：200

每手入場費：3,128元

簡評：在華夏滬深三百ETF出現前，南方A50和安碩A50一直是投資者追蹤內地指數走勢的指標，因為南方A50追蹤的富時中國A50指數，大部分成分股與上證指數一樣，故內地指數上升時，股價也多數能跟隨。但由於指數成分股偏重金融股，因此一直被市場認為未夠全面反映市場現況。

爆發力：★★★☆☆（5星為滿分）

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

撰文 : 古植平

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