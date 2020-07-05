【宏觀術數@iM網欄】淺談術數的宏觀周期：從庚子年夏至始

剛過去的夏至日恰好遇上了日環蝕，古人稱日蝕為「天狗食日」，容易對當權者不利，因此惹起了較大注意。而夏至為一年中日照最長的一天，易學云： 「夏至一陰生」，代表陽氣由盛而衰，陰氣重生的臨界點。適逢庚子流年又會是變化波動的第一年，幾個天象及循環加在一起，正好藉此介紹一下術數中較重要的中短期循環周期，及其對社會經濟可能帶來的影響。

庚子年進入先後天元運更替

先談一下屬於先天的河圖運，每60年為一個甲子，其內可以分成五個河圖運，每一運佔12年，並且必然由子（鼠）年起始。就如2020庚子年剛好是踏入金運的第一年。金主肅殺，主變革，易生衝突，甚或戰事；卻有利於科技、金融、軍工、大型機械等等，這現象將影響著未來的12年。而且新舊循環交接的前後一兩年，社會人事都必定較多動盪不安，屬破舊立新的時刻。回顧上一次2008年河圖運轉入木運，就正值金融風暴。再上一次12年的循環於1996年轉入火運，接著便是亞洲金融風暴發生。

既然先天運為河圖，後天運自然便為洛書數，最常用者為玄空元運，每二十年轉運，有九個運合共180年，簡稱三元九運。現在正值八運末段九運交接期，有學派甚至主張九運早已悄然而至。九紫運為離卦屬火，為太陽（特別利太陽能）、為眼目（眼科技術、視覺藝術），能源（核聚變能源、地熱）、利文明（現代為網上媒體、網紅等等）、藝術品投資等等，都將會順應大趨勢而盛旺。這些類象往後再專題詳述解釋。

下半年留意的3 個時段

河圖、洛書的元運屬地運，天運便可從天星中探求。今年上半年已肯定屬於波動不安的一年。天星解釋主要是受到了土星、冥王星及木星的不良會合影響，星占上土星代表限制、收縮，也代表瘟疫，冥王星則代表恐懼、死亡及重生，人事上也主強行變革。木星代表的擴張和景氣，受到冥王星影響，便會使已有問題尖銳化和產生對立。下圖簡單總結了幾個重要組合：

日期（2020年） 天星會合 會合星座 1 1月13日 土星+冥王星 摩羯座（丑宮） 2 4月5日 木星+冥王星 摩羯座（丑宮） 3 6月30日 木星+冥王星 摩羯座（丑宮） 4 11月13日 木星+冥王星 摩羯座（丑宮） 5 12月22日 木星+ 土星 水瓶座（子宮）

從6月至12月期間，木星、土星和冥王星將會合於香港星盤主管新聞、航運、運輸等的宮位，逐步移向主管地產及礦業的地產宮，上述相關行業過往的問題容易曝光外，亦會有公司大重組甚或收縮。



下半年最重要的天星組合為12月22日的木土會合，此組合約每20年一遇，被視為世代的重大轉捩點，甚至是玄空元運更替的依據，也即是八運正式踏入九運。會合當日又正值冬至日陰盡陽生，和夏至日發生日蝕，相映成趣，數非偶然。12月底一段時間，經濟民生恐易有較大波動

藉得留意為這次木土會合剛踏入水瓶座，代表從1842年起至2020年約180年的土元素大周期正式結束，轉入風元素周期，也是天星學新世代的開始，藉得一提的是上次土元素周期開好的1842年正好也是本港開埠的第一年。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！