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【疫下瘦身】（有片睇！）減肥竟然都可以食零食！註冊營養師Gloria教你點揀

名人薈萃 21:36 2020/07/04

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「瘦才是美」這個已是一貫以來在大眾心目中的印象，但減肥談何容易，經常就聽人講連飲啖水都會肥，減肥又無啖好食。但原來....我們一直誤信很多謬誤，終於在遇到註冊營養師Ｇloria，聽她分享完一些健康減肥妙法後，明白了！但最大的收獲竟然是.........原來減肥都可以食零食，仲可以食薯片架....小編立即心心眼，快啲睇下Gloria教大家點揀啦...去片

除咗揀零食，Gloria還跟大家分享了不少減肥心得，快啲Click入去重溫啦。

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撰文 : 張以正

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