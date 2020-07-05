【山地悠遊人生@iM網欄】觀鳥天堂壯觀山景 哥倫比亞咖啡園探索咖啡文化

通常越似世外桃源的地方，就越難到達，去到哥倫比亞，怎能少得了咖啡探索之旅！

Hacienda Venecia 咖啡莊園裡有一座哥倫比亞傳統建築，有一百多年歷史，被聯合國教科文組織於2009年列為文化景觀遺產。離首都Bogota 300多公里；距離第二大城市Medellin 200公里，最靠近的城市叫Manizales，約20分鐘車程。為了擁抱壯觀大自然，我由第二大城市Medellin 坐長途巴去山區城市Manizales， 咖啡園提供往返Manizales的接送。

▲ Hacienda Venecia 咖啡莊園

莊園提供傳統咖啡莊園和旅舍兩種類型住宿，分別位於咖啡園中，被美麗的熱帶花園所環繞。最貴的套房才98美元一晚，擁有壯觀全景。最便宜的青年旅舍8人間，一個床位10美元，已包含早餐，還可享用游泳池、吊床、免費特濃咖啡以及開放式廚房可煮食，簡直是背包客天堂。

雖然莊園不設餐廳，但有個小廚房提供午餐和晚餐，菜單通常是家常菜，包括哥倫比亞傳統食物：Ajiaco和Sancocho，非常可口地道。

▲ 這是蜂鳥飲水器，蜂鳥在花花中心的位置飲水。

在這個被一大片​​咖啡園包圍的莊園留宿了兩天，在薄霧籠罩的清晨醒來，被鬱鬱蔥蔥的山谷環繞，稱之為世外桃源絕不為過。早餐後在庭院漫步，隨時都可近距離觀看蜂鳥。寧靜的環境是野生動物和鳥類棲息的天堂。莊園提供地圖和指示，包括鳥的屬性，給業餘觀鳥愛好者參考，住客可在莊園內遠足，自賞觀鳥。

午飯後在泳池放鬆，或在花園漫步，孔雀隨時作伴，還有綠鬣蜥享受日光浴和松鼠穿過樹梢亂竄。傍晚面向咖啡種植園的壯麗景色，一邊享受無限量供應世界一流的哥倫比亞咖啡，一邊欣賞對面山燦爛的晚霞！

▲ 咖啡工廠生產過程。

主角當然是「由產到杯 Origin to Cup」的咖啡探索之旅，帶旅客深度認識咖啡豆。首先進入咖啡園，介紹咖啡樹種植過程，然後參觀生產過程，並通過參觀生產程序，如濕磨、洗、風乾和包裝，從中了解並學習咖啡有關的文化、歷史和品種。見證烘焙過程，隨即品嚐， 旅客得到全面豐富的知識。

莊主說，他們對咖啡樹芽進行嚴格篩選，以求生產穩定，均勻高品質。工人一年四季以人手選擇成熟的咖啡樹，進行咖啡櫻桃收集，仔細收集高品質成熟的咖啡櫻桃。工人每年採摘同一棵咖啡樹12至15次之間。咖啡豆收集經過嚴格測試，以驗證他們是否採集成熟的果實。

▲ 從咖啡櫻桃，咖啡脱果皮，曬乾，烘乾，烘焙好的咖啡豆。

咖啡櫻桃一旦採集，數小時內去除紅色果皮。職員講解他們在處理程序中，重視環保， 會把果肉果皮等廢物， 經過處理會變成有機肥料。然後將脫除果皮的咖啡豆通過陽光和熱能組合，開始緩慢的風乾過程。乾燥點非常小心地控制在晶粒達到平衡水分的度數。最後乾燥的咖啡豆進行存儲，然後才裝麻袋，存放地窖。哥倫比亞人熱情好客，真是一次美好的經歷。

PS：我在哥倫比亞只有在這個莊園喝到好喝的咖啡，原因有：

＊上等的咖啡豆都出口了。

＊當地的咖啡烘焙技術不高，烘焙好的咖啡需要很多專業技術。

＊當地人好甜，喜歡放很多糖，就算你說不要糖，遞上的咖啡都是太甜，因為小餐廳一般沒有咖啡機，都是煮好一大壺，加糖後放在保溫壺裡。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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