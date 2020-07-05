  • 31°C
香港時間 : 2020705日 (日) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　三房單位點樣揀？

股樓投資 12:13 2020/07/05

分享：

會德豐地產積極推盤，旗下茶果嶺「KOKO HILLS」公布首張價單後，即成市場焦點，發展商亦加推單位應市，其中三房單位最受矚目，料吸引區內換樓客。不過，三房選擇頗多，共149伙，且設不同戶型，若有意認購，點揀先最好？

總體來說，三房單位實用面積由546平方呎起，至最大899平方呎，設長型客飯廳，並接連露台，而且有獨立廚房。若以內隴間隔細分，有四大類：

一）純三房（2座G室）

二）三房一套（2座D室、5座F室）

三）三房一套+儲物房（2座E室、3座D室）

四）三房一套+工人房+工人洗手間（2座B室、3座A室、5座A室）

純三房

純三房選擇不多，設有19伙，全位於2座G室，除了2樓較特別，缺少了玄關位，實用面積較細，其他樓層分別不大。值得留意的是，單位浴室無窗，即俗稱黑廁。

主人房設有凹位，可建衣櫃，惟其中一間客房較窄，闊度不足2米，相對較難擺放寢件。此外，2座G室鄰近垃圾房出入口，若擔心衛生問題，又或介意臭味，則要留意。若有意換樓，惟預算不多，純三房間隔相信是首選。

三房一套

供應較純三房多，設有37伙單位，分布2座D室、5座F室，實用面積全為670平方呎。值得留意的是，與純三房一樣，浴室無窗，即俗稱黑廁，而且主人房設有凹位，可建衣櫃。

雖然2座D室、5座F室面積相同，惟觀景不同，2座D室望內園，5座F室則望麗港城。此外，內隴也有不同，2座D室設工作平台，5座F室卻沒有，主人房方面，5座F室面積較大，而且相對四正，較2座D室好。

三房一套+儲物房

設有38伙單位，分布2座E室、3座D室，前者實用面積737平方呎，後者實用面積769平方呎。值得留意的是，單位兩個浴室都有窗，屬明廁設計，而主人浴室則外連工作平台，雖然通風效果較好，但使用浴室時，最好關上工作平台的大門，否則春光乍洩。

三房一套+工人房+工人洗手間

設有55伙單位，分布3座A室、5座A室（實用面積770平方呎）、以及2座B室（實用面積899平方呎）。其中，2座B室可望維港海景，3座A室、5座A室則望內園。

雖然3座A室與5座A室面積相同，惟內櫳略有分別，舉例說，5座A室設工作平台，3座A室則不設工作平台。此外，工人房擺位也不同，3座A室工人房設於廚房內，工人洗手間無窗，即俗稱黑厠，5座A室工人房則設於廚房外，工人洗手間有窗。

值得留意的是，5座A室鄰近垃圾房出入口，若擔心衛生問題，又或介意臭味，則要留意。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　配套全面睇
2020/07/04
【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　配套全面睇
【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　一房單位點樣揀？
2020/07/04
【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　一房單位點樣揀？
【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　兩房單位點樣揀？
2020/07/04
【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　兩房單位點樣揀？
KOKO HILLS 會德豐地產

上一篇文章

【派錢1萬】唔想買指數ETF？　不如試下追蹤商品

下一篇文章

【中國潮語】普通化粧品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴