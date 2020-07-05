【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　三房單位點樣揀？

會德豐地產積極推盤，旗下茶果嶺「KOKO HILLS」公布首張價單後，即成市場焦點，發展商亦加推單位應市，其中三房單位最受矚目，料吸引區內換樓客。不過，三房選擇頗多，共149伙，且設不同戶型，若有意認購，點揀先最好？

總體來說，三房單位實用面積由546平方呎起，至最大899平方呎，設長型客飯廳，並接連露台，而且有獨立廚房。若以內隴間隔細分，有四大類：

一）純三房（2座G室）

二）三房一套（2座D室、5座F室）

三）三房一套+儲物房（2座E室、3座D室）

四）三房一套+工人房+工人洗手間（2座B室、3座A室、5座A室）

純三房

純三房選擇不多，設有19伙，全位於2座G室，除了2樓較特別，缺少了玄關位，實用面積較細，其他樓層分別不大。值得留意的是，單位浴室無窗，即俗稱黑廁。

主人房設有凹位，可建衣櫃，惟其中一間客房較窄，闊度不足2米，相對較難擺放寢件。此外，2座G室鄰近垃圾房出入口，若擔心衛生問題，又或介意臭味，則要留意。若有意換樓，惟預算不多，純三房間隔相信是首選。

三房一套

供應較純三房多，設有37伙單位，分布2座D室、5座F室，實用面積全為670平方呎。值得留意的是，與純三房一樣，浴室無窗，即俗稱黑廁，而且主人房設有凹位，可建衣櫃。

雖然2座D室、5座F室面積相同，惟觀景不同，2座D室望內園，5座F室則望麗港城。此外，內隴也有不同，2座D室設工作平台，5座F室卻沒有，主人房方面，5座F室面積較大，而且相對四正，較2座D室好。

三房一套+儲物房

設有38伙單位，分布2座E室、3座D室，前者實用面積737平方呎，後者實用面積769平方呎。值得留意的是，單位兩個浴室都有窗，屬明廁設計，而主人浴室則外連工作平台，雖然通風效果較好，但使用浴室時，最好關上工作平台的大門，否則春光乍洩。

三房一套+工人房+工人洗手間

設有55伙單位，分布3座A室、5座A室（實用面積770平方呎）、以及2座B室（實用面積899平方呎）。其中，2座B室可望維港海景，3座A室、5座A室則望內園。

雖然3座A室與5座A室面積相同，惟內櫳略有分別，舉例說，5座A室設工作平台，3座A室則不設工作平台。此外，工人房擺位也不同，3座A室工人房設於廚房內，工人洗手間無窗，即俗稱黑厠，5座A室工人房則設於廚房外，工人洗手間有窗。

值得留意的是，5座A室鄰近垃圾房出入口，若擔心衛生問題，又或介意臭味，則要留意。

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