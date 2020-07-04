【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　兩房單位點樣揀？

會德豐地產再有新盤推出，旗下「KOKO HILLS」座落在茜發道，提供413伙單位，主打兩房及三房間隔，部分單位享維港海景，加上鄰近港鐵藍田站，周邊配套齊全，具投資自住功能。不過，兩房單位供應頗多，點揀先精明？

兩房開則共174伙，實用面積由444平方呎起，至最大522平方呎，可細分為兩類：

開放式廚房（3座B室、3座F室、3座G室、5座D室、5座E室）

獨立廚房（2座F室、3座E室、3座H室及5座B室）

開放式廚房

實用面積由444平方呎起，至最大466平方呎，共97伙，其中3座B室望內園，其餘則望麗港城。若看內櫳間隔，分別不大，若有意認購，可以銀碼作首要考慮。值得留意的是，3座G室，鄰近垃圾房出入口，若介意臭味，又或擔心衛生問題，則要留意。

一如會德豐近年新盤風格，開放式廚房設曲尺廚櫃，融入長型客飯廳，間隔實用。浴室方面，全部無窗，即俗稱黑廁；主人房預留凹位可做衣櫃。

獨立廚房

獨立廚房開則面積較大，實用面積由519平方呎起，至最大522平方呎，合共77伙。其中5座B室，朝向東面，望晒草灣，其餘望麗港城。浴室方面，全部有窗，屬明廁設計；主人房預留凹位可做衣櫃。若看內櫳間隔，分別不大，主要是睡房、以及廚房擺位。

其中，2座F室廚房的牆身屬主力牆，不方便改動。值得留意的是，3座H室，鄰較近垃圾房出入口，若介意臭味，又或擔心衛生問題，則要留意。

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