【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　一房單位點樣揀？

位處茶果嶺，與港鐵藍田站，僅約5至8分鐘路程的「KOKO HILLS」，開售在即，若有意購買，開則點樣揀好？一房點揀先精明？

項目供應以兩房及三房單位為主，一房選擇其實不多，只得39伙，分布3座C室，實用面績366平方呎，以及5座C室，實用面績370平方呎。雖然兩款單位只差4平方呎，惟內櫳略有不同。

舉例說，兩款單位浴室均置睡房內，屬套廁設計，惟3座C室浴室無窗，即俗稱的黑廁；5座C室有窗，屬明廁設計。

順帶一提，兩款單位睡房不設工作平台，換言之，住戶可盡用室內空間，放置傢俬。

兩款單位明顯分別是，3座C室設玄關位，惟5座C室全屋不設玄關位，故長直型客飯廳的空間，比3座C室大。因此，兩款一房開則單位，似乎面積較大的5座C室較實用。

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