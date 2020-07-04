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【置業指南】茶果嶺KOKO HILLS　配套全面睇

股樓投資 13:27 2020/07/04

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會德豐地產旗下「KOKO HILLS」項目，分三期發展，其中第一期已公布價單，料短期內開售。

據資料顯示，第一期項目由三棟大廈組成，分別是第2、3及5座，提供413伙單位，實用面積由345平方呎起，至最大2,024平方呎，樓底高2.8至3.8米，間隔涵蓋一至四房，並以二、三房戶為主，設獨立式或開放式廚房設計，多數單位配有露台。值得留意的是，據地契及公契條款，住戶需維修及保養兩幅斜坡。

住戶需維修及保養兩幅斜坡（粉紅色部分）

交通方面

項目雖鄰近港鐵藍田站，只約5至8分鐘路程，惟需行斜路，而且全程無遮無擋，大熱天時，抑或大雨時步行，相信不太方便。不過，目前正建議加設專線小巴，接駁屋苑至港鐵站，相信入伙後，情況會改善。

除了港鐵，戶主也可前往麗港城的巴士總站，交通方便。不過，若是有車人士，則要注意，皆因項目車位供應不多。

項目鄰近港鐵藍田站，只約5至8分鐘路程

生活配套方面

項目鄰近麗港城及匯景花園，而屋苑均設商場，有食肆，超級市場及便利店，配套不成問題。此外，住客亦可到觀塘apm，該處商店林立。

項目鄰近的麗港城商場，有各式商店，可滿足住客基本需要。

康樂設施方面

項目鄰近晒草灣遊樂場、茜草灣網球場、麗港公園、偉樂街臨時足球場、觀塘游泳池，加上項目有會所，設有室外泳池、健身室、瑜伽室、跑步徑及室外兒童遊樂場等設施。

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撰文 : 柳家平

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