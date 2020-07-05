【趣話財經】突破5萬億　騰訊市值係咩概念？

騰訊（00700）周五股價升1.2%，再創歷史新高，雖然表現落後部分傳統中資股，但年初至今已升四成，市值更突破5萬億港元的水平，與美國的Facebook市值只差2%至3%。

5萬億港元係咩概念？大約係2.5間茅台（滬：600519）、5個美團 （03690） 、10間網易 （09999） 。與騰訊齊名的阿里巴巴 （09988） ，市值今日為47,390億港元，仍然落後2,000多億，大概是相差一間恒生銀行 （00011） 。

當然，騰訊與全球第一大股蘋果公司仍然有一段距離，後者市值接近騰訊的一倍。另外，阿里巴巴若把阿里雲分拆上市，大行給予後者估值大約是一間美團，屆時騰訊與阿里巴巴市值又要鬥得難分難解。

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