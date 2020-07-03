【MPF】MPF未現異常轉換 沽港股買美股得不償失

▲ 理柏剛發表上月MPF投資成績，中港股票的升幅遠遠跑贏美股。

早前有強積金（MPF）業界指，最近出現供款人沽港股、改買美股等走資情況，且趨勢已持續數月。惟積金局回應本報查詢時強調，並未收到強積金受託人報告，顯示近期有異常轉換基金的情況。

積金局發言人說，強積金屬三、四十年的長綫投資，期間無可避免會遇上市場的短期升跌。該局提醒打工仔，切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢，反而應考慮不同的因素，例如自身的人生階段及風險承受能力等，從而部署MPF投資。

大中華股票基金 上月勁彈9%

發言人補充，打工仔轉換強積金基金時有發生，但當局亦未收到強積金受託人報告指近期有異常轉換基金的情況。

此外，參考理柏（Refinitiv Lipper ）今天（7月3日）發表的MPF最新數據，6月份表現最好是大中華股票基金，勁彈9%；緊接其後是港股基金，亦升近8%；反觀同期美股僅升1%，遠遠跑輸整體平均回報的3.3%升幅。專家認為，若成員貿然跟風，慌忙沽中港股票改買美股，唯恐低賣高買，得不償失。

專家籲分散風險 均衡布局

退休金達人、高治顧問（GOJI）行政總裁余天佑忠告，在職者的血汗錢宜分散風險及均衡布局。若在波動市難作投資抉擇，不妨揀俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS），由基金經理按市況調較股債等資產配置。

彭博於6月中引述獨立強積金研究機構「積金評級」（MPF Ratings）的數據指，5月份中港股票基金錄得淨流出3.84億元，是4年來最大單月走資。截至5月底，共有2,100億元強積金資產是投放在中港股票基金。同時，亞洲除外的區域性股票基金，5月錄得淨流入11.7億元，是吸資最大的資產類別。

MPF Ratings主席叢川普（Francis Chung）表示，「港區國安法」再令本地政治風險升溫，從中港股票基金與美國股票基金資金流向的巨大差距看，他形容強積金成員「可能對中港股票失去信心」。

積金局發言人又透露，截至今年3月底，約227萬個MPF帳戶（佔總帳戶數目約22%）的強積金是投資於DIS，又或旗下的「核心累積基金」及「65歲後基金」，總資產值約474億元（佔強積金總額約5.5%），而該等帳戶中，有超過六成是計劃成員主動選擇預設投資策略，或上述兩隻基金。另一方面，自DIS在2017年實施以來，其年率化回報較同類混合資產基金的表現為佳。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源