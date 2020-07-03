港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場

港區國安法正式實施，樓市暫未見明顯影響，各區更見高價成交，惟據成交紀錄冊顯示，有內地豪客撻訂離場，相信成為港區國安法實施後，首個撻定的私樓新盤。

新地（00016）何文田天鑄8座27樓D室，實用面積1,576平方呎，早於2018年11月，以7,005.92萬元易手，實用呎價44,454元。據投標文件顯示，業主當時支付樓價5%作訂金，即約350.296萬元，惟據成交紀錄冊顯示，交易於7月2日終止，料遭發展商沒收350萬元訂金。

資料顯示，買家名為王惠玲（Wang Hui Ling），按拼音推算應是內地客，但持香港身份證，是次入市，須付15%稅項，即約1,050.9萬元。

值得留意的是，何文田豪宅天鑄，向來深受陸地豪客喜愛，惟近期屢錄蝕讓。舉例說，天鑄6座高層單位，實用面積2,018平方呎，早前以8,388萬元易手。據了解，單位原由內地客持有，並於2015年以9,337萬元購入單位，其後多次向財務公司加按，合共貸款1.2億元，終壓力爆煲，需要賣樓，持貨5年，帳面勁蝕949萬元。

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