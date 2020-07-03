  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 21:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】中銀香港：八成客戶經電子渠道登記

理財智慧 20:35 2020/07/03

分享：

政府公布將提早於7月6日發放1萬元。中銀香港表示，是次「現金發放計劃」的客戶登記反應良好，其中以電子渠道較受歡迎，經中銀香港登記的客戶逾8成透過電子渠道辦理。

在6月30日前經中銀香港電子渠道成功登記的客戶，將於7月6日起經指定賬戶陸續收到款項。款項存入賬戶後，中銀香港會根據客戶登記時提供的流動電話號碼，發送手機短訊通知。客戶亦可透過更新存摺、查閱月結單或透過網上銀行/手機銀行查閱入賬情況。

經由「現金發放計劃」所發放的款項，中銀香港月結單及存摺上均會顯示“HKSARG”字樣。而7月1日後透過電子渠道登記的客戶，會於登記後約一星期收到款項。

該行表示，尚未登記的合資格客戶於9月30日前，成功登記「現金發放計劃」，即可參加「全城『萬』歲！儲又賞，使又賞，重有大抽獎！」，有機會贏取高達港幣100,000元購物禮券。全新客戶可享高達港幣1,000元定期存款利息。此外，憑中銀信用卡消費更可享高達港幣1,500元的簽賬優惠註。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

信用卡 定期存款 銀行

上一篇文章

星堤九年蝕近300萬　呎價僅10495元

下一篇文章

【iMoney Cafe】下半年要留意的10隻股票 (下)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民