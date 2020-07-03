【派錢1萬】中銀香港：八成客戶經電子渠道登記

政府公布將提早於7月6日發放1萬元。中銀香港表示，是次「現金發放計劃」的客戶登記反應良好，其中以電子渠道較受歡迎，經中銀香港登記的客戶逾8成透過電子渠道辦理。

在6月30日前經中銀香港電子渠道成功登記的客戶，將於7月6日起經指定賬戶陸續收到款項。款項存入賬戶後，中銀香港會根據客戶登記時提供的流動電話號碼，發送手機短訊通知。客戶亦可透過更新存摺、查閱月結單或透過網上銀行/手機銀行查閱入賬情況。

經由「現金發放計劃」所發放的款項，中銀香港月結單及存摺上均會顯示“HKSARG”字樣。而7月1日後透過電子渠道登記的客戶，會於登記後約一星期收到款項。

該行表示，尚未登記的合資格客戶於9月30日前，成功登記「現金發放計劃」，即可參加「全城『萬』歲！儲又賞，使又賞，重有大抽獎！」，有機會贏取高達港幣100,000元購物禮券。全新客戶可享高達港幣1,000元定期存款利息。此外，憑中銀信用卡消費更可享高達港幣1,500元的簽賬優惠註。

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