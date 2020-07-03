星堤九年蝕近300萬　呎價僅10495元

雖然近期樓價回升，惟仍有業主蝕讓離場。據土地註冊處資料顯示，屯門掃管笏星堤2座一伙複式戶，實用面積1,577平方呎，剛以1,655萬元，連車位易手，實用呎價10,495元。資料顯示，寶山有限公司於2011年，以1,772.3萬元購入上址，翌年再花70萬元購入一個車位，合共折資1,842.3萬元。

不過，業主最終蝕讓離場，現轉手蝕約187.3萬元，若連釐印費及佣金計，料實際蝕近300萬元。

若看近期蝕讓成交，主要有兩類，一是納米樓，二是豪宅。代理說，這兩類單位客源相對較少，業主若要盡快套現，只能平價賣樓，吸引買家接貨。

值得留意的是，星堤這類半新盤豪宅，最常吸引投資者入市，惟考慮到經濟轉差，政局不穩，部分投資者只能「輸少當贏」，趁早沽貨離場，令豪宅價格持續受壓。

相反，中小型單位樓價持續向好，皆因買家主要是用家，只要負擔得起，便會入市，即使中短期樓價波動，也未必影響他們入市的決定。因此，在這批購買力支持下，樓價走勢自然比豪宅好。

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