  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 21:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

星堤九年蝕近300萬　呎價僅10495元

股樓投資 20:36 2020/07/03

分享：

雖然近期樓價回升，惟仍有業主蝕讓離場。據土地註冊處資料顯示，屯門掃管笏星堤2座一伙複式戶，實用面積1,577平方呎，剛以1,655萬元，連車位易手，實用呎價10,495元。資料顯示，寶山有限公司於2011年，以1,772.3萬元購入上址，翌年再花70萬元購入一個車位，合共折資1,842.3萬元。

不過，業主最終蝕讓離場，現轉手蝕約187.3萬元，若連釐印費及佣金計，料實際蝕近300萬元。

若看近期蝕讓成交，主要有兩類，一是納米樓，二是豪宅。代理說，這兩類單位客源相對較少，業主若要盡快套現，只能平價賣樓，吸引買家接貨。

值得留意的是，星堤這類半新盤豪宅，最常吸引投資者入市，惟考慮到經濟轉差，政局不穩，部分投資者只能「輸少當贏」，趁早沽貨離場，令豪宅價格持續受壓。

相反，中小型單位樓價持續向好，皆因買家主要是用家，只要負擔得起，便會入市，即使中短期樓價波動，也未必影響他們入市的決定。因此，在這批購買力支持下，樓價走勢自然比豪宅好。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

內地炒家敗走　劈價蝕讓急增
2020/06/14
內地炒家敗走　劈價蝕讓急增
豪繳6600萬辣稅買豪宅　北水重臨撐樓市？
2020/06/24
豪繳6600萬辣稅買豪宅　北水重臨撐樓市？
何文田豪宅當災　5年蝕逾200萬
2020/06/26
何文田豪宅當災　5年蝕逾200萬
彭博：下半年樓價升半成　豪宅跑輸大市
2020/06/29
彭博：下半年樓價升半成　豪宅跑輸大市
豪宅 納米樓 樓價

上一篇文章

港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場

下一篇文章

【派錢1萬】中銀香港：八成客戶經電子渠道登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民