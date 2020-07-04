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【新股IPO】金融街物業1502暗盤升幅不俗　大家放左未？

股樓投資 17:57 2020/07/04

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多隻新股輪住上市，雖然招股反應未必隻隻熱爆，但暗盤表現也不失禮。講的是有女股神劉央加恃的金融街物業（新上市編號：01502），該股將於周一掛牌，昨日暗盤做好，於耀才交易場，收報9.35元，較招股價高27%，一手帳面賺1990元；在輝立交易場則收報9.32元，較招股價高26.6%，一手帳面賺1960元；若投資者是透過富途交易就更高興，因其暗盤價最高，收報9.5元，較招股價7.36元高29.1%，一手帳面賺2140元。

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金融街物業香港公開發售部分超額認購145.22倍，國際發售部分已獲大幅超額認購，1手中籤率20%，抽50手，即50000股才穩獲1手；將於7月6日主板掛牌。

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撰文 : 張以正

香港交易及結算所有限公司 金融街物業（01502） 香港股票 IPO

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