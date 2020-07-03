【中印衝突】TikTok向印度保證「中方要求亦不會交出數據」

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間20:00）
中國及印度早前在邊境爆發嚴重衝突，令中印關係惡化，包括抖音海外版TikTok在內的多款中國手機應用在印度被禁。TikTok行政總裁Kevin Mayer向印度政府派定心丸，稱就算中國政府要求，都不會交出用戶數據。
從迪士尼跳槽的TikTok新行政總裁Kevin Mayer，上任不久便遇上程式被印度封殺的危機。他向印度官員致函，強調中國政府從未要求TikTok提供用戶資料，又稱即使中方要求，也不會遵從。
他在信中大派定心丸，稱印度主權及國家安全，至關重要，而TikTok的用戶數據，是儲存在新加坡的伺服器中，公司並計劃在印度加建數據中心。
他強調，集團在世界各地都有辦公室及客戶，而內地市場並不能使用海外版的TikTok。事實上，抖音及TikTok是割裂的兩款程式，兩者的用戶及平台內容不互通，後者專供中國以外使用。
印度是人口僅次於中國的超級大國，市場潛力巨大，財新報道指，TikTok母企字節跳動在印度投資達10億美元。如今突然被禁，字節跳動損失超過60億美元，故集團急於向印度政府解釋，希望盡快解除禁令。
責任編輯：文青青
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