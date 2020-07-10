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【陳奕迅演唱會】陳奕迅周六兩場慈善音樂會　JOOX全程直播兼24小時內重溫

金融經濟 21:35 2020/07/10

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陳奕迅下周六(11日)舉行2場慈善音樂會，屆時JOOX將會全程直播。

新型冠狀病毒肺炎疫情重挫各行各業，先後有藝人義務演出為手停口停的業界籌款，陳奕迅（Eason）亦緊接在周六（11日）早晚各設1場慈善音樂會，不收酬勞。音樂會當日將會在全球電視台及網上平台直播，騰訊 （00700） 旗下的串流平台JOOX亦會全程直播。

今次的慈善音樂會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》，是由「香港現場演出及制作行業協會」成立的「演制抗疫基金」主辦的首個大型活動。

演唱會當日將會分為早上6時及黃昏5時兩段時間舉行，並會分開兩個不同地方演出。當日音樂會將會在主辦協會的Facebook專頁及YouTube頻道直播，全球數十個電視台及網上平台亦都會直播。

如當日未能即時欣賞表演，串流平台JOOX提供24小時限時內容重溫。

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