【陳奕迅演唱會】陳奕迅周六兩場慈善音樂會　JOOX全程直播兼24小時內重溫

▲ 陳奕迅下周六(11日)舉行2場慈善音樂會,屆時JOOX將會全程直播。

新型冠狀病毒肺炎疫情重挫各行各業,先後有藝人義務演出為手停口停的業界籌款,陳奕迅(Eason)亦緊接在周六(11日)早晚各設1場慈善音樂會,不收酬勞。音樂會當日將會在全球電視台及網上平台直播,騰訊 (00700) 旗下的串流平台JOOX亦會全程直播。

今次的慈善音樂會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》,是由「香港現場演出及制作行業協會」成立的「演制抗疫基金」主辦的首個大型活動。

演唱會當日將會分為早上6時及黃昏5時兩段時間舉行,並會分開兩個不同地方演出。當日音樂會將會在主辦協會的Facebook專頁及YouTube頻道直播,全球數十個電視台及網上平台亦都會直播。

如當日未能即時欣賞表演,串流平台JOOX提供24小時限時內容重溫。

