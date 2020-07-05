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【富商生活】哄誘女孩到居所按摩尋歡　遭揭發後富商自殺、前女友被捕

環球政經 19:51 2020/07/05

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英國名媛麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），是已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友，早前涉嫌與愛潑斯坦串謀性侵未成年少女，以及安排包括未成年女子進行非法性行為，被美國聯邦調查局拘捕。

Maxwell會先跟受害人建立親密的關係，包括關心她們的生活和家庭關係，帶她們購物、看電影。(網上圖片)

Maxwell在1994年至1997年間，協助美國富商Epstein培養被性侵的女孩，其中年紀最輕的受害人只有有14歲，過程中，Maxwell會先跟受害人建立親密的關係，包括關心她們的生活和家庭關係，帶她們購物、看電影，並在對話中滲透關於性的話題，又會在受害人跟前寬衣解帶，嘗試將性侵塑造成平常事。

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當Maxwell認為時機成熟，就會哄誘女孩們到Epstein各處居所為其按摩，期間受害人會遭性侵，有時候Maxwell亦會在場。有受害人接受英國廣播公司（BBC）訪問時形容：「Maxwell控制這些女孩，像是女主人。」（" controlled the girls. She was like the Madam."）

Maxwell(右一)在1994年至1997年間，協助美國富商Epstein(中)培養被性侵的女孩，其中年紀最輕的受害人只有有14歲。(網上圖片)

涉案的66歲Epstein在去年8月被捕、8月被羈留期間，在獄中上吊自殺身亡。其後Maxwell一直保持低調，在多個不同地點潛逃，至去年12月在新罕布什爾州透過公司名義以現金購買物業，掩飾身份，今年在新罕布什爾州被美國聯邦調查局拘捕。檢控當局反對她配戴電子追蹤器保釋，正準備送往紐約受審。

58歲的Maxwell被控6條罪名，一旦罪名成立，將面臨最高35年的監禁。

 

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撰文 : 黎以芳

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