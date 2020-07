【富商生活】哄誘女孩到居所按摩尋歡　遭揭發後富商自殺、前女友被捕

英國名媛麥克斯韋爾(Ghislaine Maxwell),是已故美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的前女友,早前涉嫌與愛潑斯坦串謀性侵未成年少女,以及安排包括未成年女子進行非法性行為,被美國聯邦調查局拘捕。

▲ Maxwell會先跟受害人建立親密的關係,包括關心她們的生活和家庭關係,帶她們購物、看電影。(網上圖片)

Maxwell在1994年至1997年間,協助美國富商Epstein培養被性侵的女孩,其中年紀最輕的受害人只有有14歲,過程中,Maxwell會先跟受害人建立親密的關係,包括關心她們的生活和家庭關係,帶她們購物、看電影,並在對話中滲透關於性的話題,又會在受害人跟前寬衣解帶,嘗試將性侵塑造成平常事。

相關文章:【商業世界】WeWork失30億美元資金後 創辦人起訴軟銀

當Maxwell認為時機成熟,就會哄誘女孩們到Epstein各處居所為其按摩,期間受害人會遭性侵,有時候Maxwell亦會在場。有受害人接受英國廣播公司(BBC)訪問時形容:「Maxwell控制這些女孩,像是女主人。」(" controlled the girls. She was like the Madam.")

▲ Maxwell(右一)在1994年至1997年間,協助美國富商Epstein(中)培養被性侵的女孩,其中年紀最輕的受害人只有有14歲。(網上圖片)

涉案的66歲Epstein在去年8月被捕、8月被羈留期間,在獄中上吊自殺身亡。其後Maxwell一直保持低調,在多個不同地點潛逃,至去年12月在新罕布什爾州透過公司名義以現金購買物業,掩飾身份,今年在新罕布什爾州被美國聯邦調查局拘捕。檢控當局反對她配戴電子追蹤器保釋,正準備送往紐約受審。

58歲的Maxwell被控6條罪名,一旦罪名成立,將面臨最高35年的監禁。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!