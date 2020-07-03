  • 27°C
香港時間 : 2020703日 (五) 20:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】蘋果推Apple Card帳戶網站　公布支援Apple Car Keys車型

科技 20:00 2020/07/03

分享：

蘋果近年在提供產品或服務上，都專注為消費者帶來更多生活便利。

近年蘋果（Apple）不論在提供產品或服務上，都為消費者的生活帶來更多便利。近日，蘋果針對Apple Card推出一個全新網頁，容許Apple Card用家查看餘額、信用卡狀態以及完成線上支付，不必再依賴iPhone或iPad。目前登入Apple ID後，即可訪問網站。

網站能顯示信用卡餘額、下一個預定的繳費日期、總額限制等，亦可查看及下載每月帳單，甚至添加銀行賬戶、管理定期付款或查看Mastercard等其他回贈。遇上任何問題，可翻閱Apple Card網絡用戶指南或致電查詢。

＜＜Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單

另一方面，蘋果於今年WWDC大會中，發布Apple Car Keys 虛擬車鑰匙功能，表示全新功能會在 iOS 13 及 iOS 14 系統中推出，寶馬（BMW）更成為首次與蘋果合作的車廠。

較早前，BMW 已在BMW Connected App 中加入對應功能，讓 BMW 虛擬車鑰匙可登錄iPhone的Wallet App。使用Apple Car Keys功能後，車主只要將手機靠近車門把手，就可以透過NFC感應技術解鎖汽車。

＜＜用iPhone解鎖車門　BMW公布支援Apple Car Keys車型

手機產品方面，iPhone最近被評為最保值的手機，在Google、LG、三星及Sony等手機品牌推出的手機中，成功擊敗眾多競爭對手，當中以64GB的iPhone XR表現最佳。

＜＜【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢

責任編輯：李寶如

相關文章

【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖
2020/07/02
【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台
2020/06/23
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台
【每日焦點】蘋果WWDC將不發布任何硬件產品　華為轉戰英國研發晶片
2020/06/22
【每日焦點】蘋果WWDC將不發布任何硬件產品　華為轉戰英國研發晶片
【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？
2020/06/19
【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？
智能服務 汽車 4G WWDC Samsung Google Apple Sony 寶馬 WD

下一篇文章

用iPhone解鎖車門　BMW公布支援Apple Car Keys車型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【便攜冷氣】Sony穿戴式冷氣開賣　體感溫度速降13°C
【便攜冷氣】Sony穿戴式冷氣開賣　體感溫度速降13°C
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
【5G網絡】南韓5G開通一年　用戶僅15%時間用到？
【5G網絡】南韓5G開通一年　用戶僅15%時間用到？
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
微軟windows 10更新　全新「開始」菜單更簡約
微軟windows 10更新　全新「開始」菜單更簡約
任天堂Joy-Con手掣爆設計缺陷　社長親自道歉
任天堂Joy-Con手掣爆設計缺陷　社長親自道歉