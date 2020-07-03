【每日焦點】蘋果推Apple Card帳戶網站　公布支援Apple Car Keys車型

▲ 蘋果近年在提供產品或服務上，都專注為消費者帶來更多生活便利。

近年蘋果（Apple）不論在提供產品或服務上，都為消費者的生活帶來更多便利。近日，蘋果針對Apple Card推出一個全新網頁，容許Apple Card用家查看餘額、信用卡狀態以及完成線上支付，不必再依賴iPhone或iPad。目前登入Apple ID後，即可訪問網站。

網站能顯示信用卡餘額、下一個預定的繳費日期、總額限制等，亦可查看及下載每月帳單，甚至添加銀行賬戶、管理定期付款或查看Mastercard等其他回贈。遇上任何問題，可翻閱Apple Card網絡用戶指南或致電查詢。

＜＜Apple Card推全新帳戶網站 方便線上繳付帳單

另一方面，蘋果於今年WWDC大會中，發布Apple Car Keys 虛擬車鑰匙功能，表示全新功能會在 iOS 13 及 iOS 14 系統中推出，寶馬（BMW）更成為首次與蘋果合作的車廠。

較早前，BMW 已在BMW Connected App 中加入對應功能，讓 BMW 虛擬車鑰匙可登錄iPhone的Wallet App。使用Apple Car Keys功能後，車主只要將手機靠近車門把手，就可以透過NFC感應技術解鎖汽車。

＜＜用iPhone解鎖車門 BMW公布支援Apple Car Keys車型

手機產品方面，iPhone最近被評為最保值的手機，在Google、LG、三星及Sony等手機品牌推出的手機中，成功擊敗眾多競爭對手，當中以64GB的iPhone XR表現最佳。

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責任編輯：李寶如