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【網購痛點】7成消費者傾向網上購物　運費減免成關鍵

商業 22:28 2020/07/03

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僅35%的受訪者表示會安心前往商店購物，7成更直言現已較多在網上購物。

疫情持續，不少企業及各地政府都要在對抗疫情及經濟復甦前景之間取得平衡。同時，普羅大眾的購物習慣亦被疫情影響。德勤近日發表報告《全球消費者狀態跟踪》指出，僅35%的受訪者表示會安心前往商店購物，7成更直言現已較多在網上購物。同時，逾4成在職受訪者擔心即將失業，因此改變購物習慣，量入為出甚至削減必要性開支。

德勤在13個國家向13,000名消費者進行調查，探討各地市場的消費情況。整體而言，印度與日本受訪者的焦慮情緒增長幅度最大。相反，韓國、荷蘭與德國的受訪者表示的焦慮減少。報告推斷，三國的受訪者已開始適應新常態，而當地政府亦已宣布其經濟重啟計劃。焦慮情緒除了影響健康，亦對消費行為帶來直接影響。印度、中國及德國的消費者在必需品與非必需品上的支出都有增加，而印度更有不少消費者正在囤積生活必需品。57%的受訪者透露，他們因疫情推遲了原定的計劃大額消費。

零售業銷售疫下受挫　Harrods裁約700名員工

受在家辦公趨勢影響，調查發現受訪者在水電費、網絡及移動通信方面的消費意願有提升，但旅行及油費等非必要消費就被消費者從預算中剔除。不同產品之中，日用品及服裝鞋履是各國受訪者最可能會購買的產物，而酒類產品則成為受訪者最不可能購買的商品。除了日用品及服裝鞋履外，超過55%的受訪者表示，未來四星期將有可能的產品為藥、書籍、電子產品及外賣。同時，有38%受訪者認為，線上購物比線下購物更快捷方便，另有35%受訪者會因賣方提供的免運費或價格優惠而選擇線上購物。

漸慣新消費模式　外賣服務興起

事實上，消費者已逐漸習慣新的消費模式，令傳統零售業及餐飲業需要思考，如何轉型迎合消費者。報告指，超過7成受訪者將會選用外賣速遞服務，並在線上觀看不同串流娛樂。外媒《Business Insider》早前調查亦發現，不足4成受訪者準備再次外出用餐，有20%更表示未來2至3個月亦不會外出用膳。

責任編輯：楊匡然

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