解構ETF複製方式（下）

至於採用合成複製方式的ETF，一般不會持有指數成份股，而是使用掉期合約等場外交易（OTC）衍生產品來複製指數表現。一般而言，使用掉期的ETF經理會與掉期交易對手（通常是投資銀行）簽訂掉期協議，根據預定條款轉移現金流。

合成複製：場外交易產品追蹤指數表現

舉例說，某A股槓桿及反向ETF或會與掉期交易對手訂下協議，收取與A股基準指數表現掛鉤的現金流，同時向交易對手支付另一筆現金流。在此安排下，ETF經理便無需購買實物股票，亦可獲得與A股成分股相近的表現。

合成複製方式一般在面對有跨境投資限制或在難以直接投資於實物證券時採用，同時也適用於較複雜的投資方式。然而，由於場外交易衍生產品涉及交易對手風險，一旦交易對手未能履行承諾，合成ETF的投資者可能會蒙受損失。

期貨複製：轉倉風險你要知

複製方式運用期貨合約而非實物資產以追蹤指數表現，通常用於構建原油或其他原材料等商品ETF。期貨ETF可為投資者開拓進入成本較高的商品市場的渠道，便利投資者投資於難以存儲的商品。

與期貨投資相比，期貨ETF的買賣更為便利，例如投資者須要開立期貨戶口才能買賣期貨，但ETF買賣可透過一般證券戶口進行。然而，期貨及期貨ETF均涉及轉倉風險。ETF經理須將即期交割月份的合約平倉，並開立遠期交割月份的期貨合約。若期貨市場出現期貨高水，即遠期期貨價格高於近期，ETF便會出現轉倉成本。（關於商品期貨ETF的詳情可參閱上期名為《原油ETF的特性與風險》一文）

總括而言，儘管ETF複製方式各有各的優點和缺點，但ETF可為投資者提供投資於不同資產類別的機會，以相對較低的成本擁有包含不同證券的投資組合之一部分。此外，在香港上市的ETF已免除投資者的ETF交易印花稅。但更重要的是，投資者在投資前應清楚了解ETF的結構，以及衡量個人可承受的投資風險。