解構ETF複製方式（上）

投資ETF已日趨普及，但投資者對ETF的複製方式未必完全了解。不同的ETF擁有不同的投資目標，因此其管理模式亦不盡相同；而管理模式的差異，又對ETF的結構有一定影響。

被動型管理是最常見的ETF管理模式，即透過複製基準指數的持倉（下文詳解不同的複製方式）追蹤目標指數的表現。主動型ETF的基金經理則一般不受基準指數約束，可自行決定投資組合的配置及比重，以達到已訂立的投資回報目標。

Smart Beta ETF結合主動與被動型管理

至於近年在ETF市場出現的智慧型投資策略ETF（Smart Beta ETF），其管理模式結合了兩者 — 此策略「被動地」遵循已訂立的投資規則，而這些規則建基於「主動型」投資策略因子（factor），例如所投資企業的規模、價格趨勢和波動性等。

除了管理模式，ETF或會根據其投資目標而採取不同的複製方式。目前市場上廣泛採用的複製方式有三類，分別是實物複製、合成複製和期貨複製。

實物複製：直接投資實物證券

實物複製ETF是根據指數成分股的權重直接投資於實物證券，當中又分兩種：全面複製和代表性複製。顧名思義，採用全面複製的ETF買入基準指數的所有證券，一般而言，它們所追蹤之基準指數的成分股數量有限或較易買賣。相反，採用代表性複製策略的ETF只買入指數中具代表性的部分證券，而非買入所有指數成分股。代表性複製一般在全面複製不可行時運用，例如當成分股缺乏流動性，或者當ETF所追蹤的指數覆蓋廣泛（即指數成分股數量多），全面複製或會導致較高的交易成本。