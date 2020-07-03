  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 19:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

剖析聯儲局壓力測試對美國銀行業的影響

金融經濟 18:51 2020/07/03

分享：

美國聯儲局剛公布2020年綜合資本分析和審查（CCAR）壓力測試結果，發現最大型銀行即使面對2019新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊及疫情導致的貸款損失，行業仍可維持良好狀況。

美國聯儲局剛公佈對美國最大型銀行進行的2020年綜合資本分析和審查壓力測試之結果。鑑於2019新型冠狀病毒疫情持續，今年的測試特別包括其他情境分析。所有銀行均通過壓力測試，但由於近日全球的新冠病毒確診個案增加，令投資者保持審慎，市場最初對測試結果的反應仍屬負面。事實上，結果顯示，即使最大型銀行在當前環境導致貸款損失，行業仍可維持良好狀況。

雖然市場的意見不一，但這次測試結果大致與我們的預期相符。引用聯儲局副主席夸爾斯（Randal Quarles）的話：「在這場危機中，銀行體系一直是力量的來源，我們的敏感度分析結果顯示，即使面對最嚴峻的衝擊，我們的銀行亦保持穩健。」這是今次危機與環球金融危機之間的重要分別，當時銀行體系是經濟低迷下最脆弱的一環。聯儲局於2009年進行首輪壓力測試後，要求銀行業共同籌集750億美元的額外資本。

今次的經濟低迷有別於一般商業周期導致的衰退，有關情境分析旨在測試銀行對今次經濟低迷環境的抵禦能力。其中之一的情境分析為新型冠狀病毒情境分析，結果顯示，疫情可能會令銀行蒙受重大貸款虧損。不過，銀行的收益、資本和貸款損失撥備足以抵銷這些虧損。

此外，壓力測試設定的經濟情境非常嚴峻，其中一項參數假設失業率飆升至19.5%，遠較目前水平惡劣。我們認為，美國政府刺激經濟的資金和擴大失業保障福利為經濟帶來重大支持，但聯儲局在測試中並無計及這些措施的紓緩效應。因此，我們相信銀行業的貸款虧損不至於出現這些最壞情況。

目前聯儲局繼續禁止銀行業回購股份。市場普遍預測，直到經濟在2021年前復甦的基礎鞏固時，聯儲局才會允許重啟回購股份。在聯儲局公布以上消息之前，市場較為關注當局對股息的取態。聯儲局確實將股息限制於第二季的水平，派息亦不可超過近期的盈利水平。然而，在此框架下，大部份銀行仍能維持現行的股息水平。這或會對少數銀行帶來限制。在6月29日收市後，各銀行陸續宣布其資本計劃，大部份銀行重申未來的派息政策，而市場對此反應正面。

上述測試顯示銀行在極端壓力下，資產負債表仍然穩健。我們亦注意到，銀行業的相對和絕對估值仍處歷史低水平。因此，我們認為美國銀行業為長線投資者提供吸引的機遇。

撰文 : 宏利投資管理

欄名 : 基金卓見

最新專欄文章 更多

疫情趨緩過後三大投資趨勢
2020/06/19
疫情趨緩過後三大投資趨勢
宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展
2020/06/05
宏觀經濟風險增加 留意第二波疫情發展
美國銀行業初步業績優於預期 有望重返正軌
2020/05/22
美國銀行業初步業績優於預期 有望重返正軌
印度長期前景仍引人注目
2020/05/08
印度長期前景仍引人注目
企債在拋售潮中價值顯現
2020/04/24
企債在拋售潮中價值顯現
經濟 金融 銀行 失業率 回購 派息 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【新股IPO】思摩爾超額認購115倍　凍資逾千億元

下一篇文章

【派錢1萬】渣打加推優惠吸客登記1萬元　送香港迪士尼樂園門票兼酒店住宿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》