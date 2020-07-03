剖析聯儲局壓力測試對美國銀行業的影響

美國聯儲局剛公布2020年綜合資本分析和審查（CCAR）壓力測試結果，發現最大型銀行即使面對2019新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊及疫情導致的貸款損失，行業仍可維持良好狀況。

美國聯儲局剛公佈對美國最大型銀行進行的2020年綜合資本分析和審查壓力測試之結果。鑑於2019新型冠狀病毒疫情持續，今年的測試特別包括其他情境分析。所有銀行均通過壓力測試，但由於近日全球的新冠病毒確診個案增加，令投資者保持審慎，市場最初對測試結果的反應仍屬負面。事實上，結果顯示，即使最大型銀行在當前環境導致貸款損失，行業仍可維持良好狀況。

雖然市場的意見不一，但這次測試結果大致與我們的預期相符。引用聯儲局副主席夸爾斯（Randal Quarles）的話：「在這場危機中，銀行體系一直是力量的來源，我們的敏感度分析結果顯示，即使面對最嚴峻的衝擊，我們的銀行亦保持穩健。」這是今次危機與環球金融危機之間的重要分別，當時銀行體系是經濟低迷下最脆弱的一環。聯儲局於2009年進行首輪壓力測試後，要求銀行業共同籌集750億美元的額外資本。

今次的經濟低迷有別於一般商業周期導致的衰退，有關情境分析旨在測試銀行對今次經濟低迷環境的抵禦能力。其中之一的情境分析為新型冠狀病毒情境分析，結果顯示，疫情可能會令銀行蒙受重大貸款虧損。不過，銀行的收益、資本和貸款損失撥備足以抵銷這些虧損。

此外，壓力測試設定的經濟情境非常嚴峻，其中一項參數假設失業率飆升至19.5%，遠較目前水平惡劣。我們認為，美國政府刺激經濟的資金和擴大失業保障福利為經濟帶來重大支持，但聯儲局在測試中並無計及這些措施的紓緩效應。因此，我們相信銀行業的貸款虧損不至於出現這些最壞情況。

目前聯儲局繼續禁止銀行業回購股份。市場普遍預測，直到經濟在2021年前復甦的基礎鞏固時，聯儲局才會允許重啟回購股份。在聯儲局公布以上消息之前，市場較為關注當局對股息的取態。聯儲局確實將股息限制於第二季的水平，派息亦不可超過近期的盈利水平。然而，在此框架下，大部份銀行仍能維持現行的股息水平。這或會對少數銀行帶來限制。在6月29日收市後，各銀行陸續宣布其資本計劃，大部份銀行重申未來的派息政策，而市場對此反應正面。

上述測試顯示銀行在極端壓力下，資產負債表仍然穩健。我們亦注意到，銀行業的相對和絕對估值仍處歷史低水平。因此，我們認為美國銀行業為長線投資者提供吸引的機遇。