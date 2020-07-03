【派錢1萬】渣打加推優惠吸客登記1萬元　送香港迪士尼樂園門票兼酒店住宿

▲ 渣打以迪士尼樂園門票及酒店住宿吸客

政府派錢1萬元計劃提早於7月6日收到，渣打繼續推出新優惠，吸引客戶透過該行登記1萬元現金發放計劃。渣打指，於6月21日至8月15日期間，透過該行登記現金發放計劃的客戶，除可自動參加大抽獎贏取1萬元現金獎（24份）外，如客戶為新啟動數碼銀行用戶並曾透過SC Mobile應用程式至少登入一次，更可參與抽獎贏取香港迪士尼及酒店奇妙住宿玩樂體驗或1萬元現金獎。

獎品1：(共24份) 1萬元現金獎 獎品2*：(共8份) 香港迪士尼樂園及酒店奇妙住宿玩樂體驗

– 香港迪士尼樂園酒店國賓廳套房或《魔雪奇緣》主題套房或《仙杜瑞拉》主題套房住宿一晚

– 樂園一日門票4張

– 迪士尼賞樂之旅 獎品3*：(共8份) 香港迪士尼樂園及酒店奇妙住宿玩樂體驗

– 迪士尼探索家度假酒店海景客房住宿一晚連早餐

– 樂園一日門票4張

– 迪士尼賞樂之旅

*只適用於新啟動數碼銀行之客戶。

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