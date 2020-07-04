【BNO】移民、遊英前先兌英鎊　幾錢兌最抵？

英國政府宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑， 移民英國成為熱門話題。另一邊廂，隨著英國的新型肺炎疫情緩和，英國政府計劃取消對來自75個國家旅客的入境隔離規定。無論移民抑或旅遊，英鎊不能少，甚麼價位入手英鎊較好？

英歐談判前景未樂觀

今年以來，英鎊貶值了6%，是表現第二差的G10貨幣。挪威克朗今年則貶值了7.8%，是表現最差的G10貨幣。過去一個月，英鎊貶值了1%，英鎊兌港元現處於9.6算。雖然 英國經濟正在重啟可能支持英鎊，但市場對英歐談判前景相對悲觀，普遍預期英鎊短期上升的動力將受到限制。歐盟與英國的貿易談判離最後限期只剩半年，惟目前雙方的談判進展有限。歐盟首席談判代表指目前仍存在嚴重分歧，預計7月下旬繼續談判，目前仍未能排除英國無貿易協議脫歐的可能性。

第三季英鎊兌港元或貶值9.3算

另外，英國經濟表現亦未如理想，雖然英國央行官員估計2季度經濟收縮幅度或低於預期，惟在疫情下，經濟前景難樂觀。荷蘭銀行高級外滙策略師Georgette Boele 周四發表報告指出，英鎊並未反映出所預見的經濟實質性疲弱，尤其是相對於美元而言。 該行調低第三季英鎊兌美元預測，由1.22降至1.2。假設港元維持在7.75強方兌換保證，即預測第三季英鎊兌港元貶值至9.3算。到2021年底，該行英鎊兌美元的預測則是1.34，而原先料為1.38。

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