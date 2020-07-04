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【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手

科技 09:00 2020/07/04

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本文將重點推介5個簡單易用的數據分析軟件。

一個新冠肺炎來襲，全球經濟風起雲湧，要把握機遇捱過逆境，數據分析愈益重要。面對海量的顧客數據，到底哪款統計分析軟件最好用呢？畢竟未必人人懂大數據等技術，故本文只會重點推介5個簡單易用的軟件，上手無難度！

1.EXCEL電子表格與統計功能

EXCEL是其中一個最常見的Microsoft產品，亦是一個功能非常強大的電子表格軟件。除能容易管理表格、製作統計圖外，還有更多深層次功能，包括數據透視功能、高級篩選、自動匯總功能、高級數學計算等。惟缺點是運算速度慢，統計方法不齊全。

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2.SPSS統計軟件

SPSS（Statistical package for the social science）被稱為是最早的統計分析軟件，在自動統計繪圖、數據深入分析、靈活使用等方面，一直獲得高度評價。其操作易用兼實用，由於大多指令均在對話框內傳達，故只需滑鼠點按，便能輕鬆完成任務。

基本功能包括數據管理、統計分析、圖表分析、數據繪圖、描述性統計、一般線性模型、加權估計等，亦允許用家選擇不同的統計方法及參數。此外，SPSS for Windows可直接讀取EXCEL及DBF格式文件。

3.MySQL

在數據分析過程中，難免遇到海量的資料，在分析之前想將之儲存起來，MySQL就是最佳工具了。在企業不需掌握數據庫的開發下，MySQL能保證數據庫安全運作，而且數據查詢功能強，安全性高。

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4.R語言

R語言是由S語言發展而來，能支援多個強大環境，是一套具備處理、計算和製圖的免費軟件系統。用家能夠靈活進行數據分析，如果需要頻繁地數據檢驗，R也可提供快速建模，並與數據集一起搭建AI或ML模型。此外，不同安裝包能提升機器學習模型的結果，例如Caret包支持R的AI應用，有助建立先驗模型。

5.Python語言

不少人經常比較Python與R語言，但Python較多被定位為一種編程語言，而R則多用於統計分析。Python雖然難學以及缺少某些R專用庫，卻能出色地完成數據可視化、數據爬取、數據分析等工作，無論設計者是否使用C、C++或Java等語言，Python都可以良好地連接。

責任編輯：姚慧儀

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