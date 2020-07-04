【科技一周回顧】美國實施科技限制　印度加強對中國貨品審查　

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【抵制Facebook】美組織呼籲歐洲大企加入 逾160間公司停落廣告

為進一步向Facebook施壓，要求對種族主義和仇恨內容採取更嚴格的政策，美國非牟利組織Common Sense Media 行政總裁Jim Steyer 最新表示，正準備將抵制Facebook行動由美國市場推向全球，呼籲各歐洲大企加入「停止利用仇恨賺錢」（#StopHateForProfit）運動。

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2.Android版Airdrop將推出 Nearby Share正測試多裝置傳送

蘋果（Apple）的AirDrop功能方便用戶在iOS及Mac系統間快速分享相片，不過Google傳聞已久的Android版AirDrop亦終於有發布的新消息。據科技網站《9to5google》報道，Google將為Android手機用戶推出與附近裝置快速共享文件、連結、照片等的新功「Nearby Share」，並已進行 Beta 測試。並表明在日後才分享更多詳細資訊。

3.【中印衝突】印度加強對中國審查 鴻海集團稱出貨問題已解決

中印邊境產生的衝突日漸升溫，事件導致兩國關係愈漸緊張，早前印度更呼籲各界人士抵制中國產品。近日有報導指，印度向中國貨品作出嚴格審查，導致中國在印度工廠的營運受到影響，日前鴻海集團亦就此事發出相關聲明。

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4.【港區國安法】美國實施科技限制 哪些電子產品會受影響？

港區國安法今早正式通過，美國國務卿蓬佩奧於當地時間昨（29日）宣布，由即日起終止出口國防設備到香港，並對香港實施國防與軍民兩用科技限制。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）接受本報訪問時提到，預計制裁長遠會對港人各方生活大受打擊。

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責任編輯：李寶如