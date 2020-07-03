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【新股IPO】說過的永不上市呢？傳娃哈哈最快明年上市

股樓投資 18:43 2020/07/03

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曾經講過永不上市的娃哈哈，也準備要上市了！

作為內地食品飲料龍頭的娃哈哈，市傳最快明年上市，集資超過10億美元（約78億港元），上市地點包括香港，惟一切細節尚未落實。不過內地傳媒引述娃哈哈相關負責人則稱，沒有上市相關計劃。

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內地一直有個江湖傳聞，曾經有四大企業表明永不上市，分別是華為、順豐、老干媽和娃哈哈。但如今，順豐早已借殼上市，有了先例，娃哈哈要上市又如何？事實上，娃哈哈創辦人宗慶后多年來雖多次表態：「娃哈哈不缺錢，也不上市。」惟2017年開始，宗慶后已改了口風，表會慮上市。

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直到近月，宗慶后女兒、品牌公關部部長宗馥莉也就上市透露了心聲，「如果你不是上市公司，大家對於你的投資會懷疑。」由此，相信大家也猜想到娃哈哈真的要上市了！

宗馥莉和宗慶后

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撰文 : 張以正

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