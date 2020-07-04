【疫市營商】90後銀行MT變身英文KOL　月營業額達6位數

不少人視各大銀行的見習行政人員計劃（Management Trainee，MT）為荀工，起薪點高，晉升前景佳，深受畢業生歡迎。九十後的林栢勤（Spencer）大學畢業後，成功過五關斬六將，順利成為銀行MT，奈何工作內容不似預期，工作上的滿足感不及幫學生「私補」的大。3年後決定離開商界，轉戰教育界做補習老師，月營業額達6位數。去年的社會事件以及新冠肺炎疫情，學生人數大減，他轉攻多元發展，開拓綫上教學又在Youtube拍片教英文知識做英文KOL。

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他畢業後順利成為國際大型銀行的MT，經過一年的培訓，他被安排做後勤工作，有別於其所渴望的前綫工作，故之後轉到另一間大型銀行，同樣任職MT，擔任助理客戶關係經理的職務，負責照顧不同企業客戶的理財需要。他更為此考取了不同的牌照，譬如證券、保險以及特許財務策劃師（CFA）。不過工作仍然不似預期，「做落發現有時為了跑數，未必可以為客人提供最適合的建議。」每日返工等放工，便成為了他的日常。



新冠肺炎疫情 學生人數大跌八成



他離開銀行工作後，在朋友介紹下，加入灣仔一間補習社，補習對象以中六學生為主。幸好在成為全職補習老師後，他的學生人數以倍數增長，月營業額達6位數字，收入比任職MT時更高。他更建立了共3人的教育團隊，負責策劃活動和宣傳工作。



轉為全職補習老師不足一年，林栢勤先後遇上社會運動以及新冠肺炎疫情，今年2月疫情期間，學生人數按年大跌八成，由一星期有20班補習班，跌至每星期只剩下6班。補習老師也要轉型，轉攻綫上課程，由硬件器材、軟件配套和聘請專門的技術人員，他與補習社共花費了6位數字開支。綫上綫下課堂並行，讓他接觸到更多來自九龍及新界區的學生，學生人數稍為回升，但仍較去年同期下跌五成。



拓網上平台 望成英文KOL



除了拓展綫上課程，他還積極利用社交平台的各項功能，加強與學生的互動和作網上宣傳，例如透過Instagram上的投票功能了解他們的學習進度，又多以影片及圖片方式出帖文，以鞏固學生的英文知識。另一方面，他會不時更新多個社交平台、包括Facebook和Youtube，拍片、開直播，教大眾英文知識及與時事相關的英文單字。他表示，自己是一位英文補習老師，教授學生考試技巧及口訣之餘，也希望能成為在網上教英文的KOL，令學習英文變得更貼地。

節錄自第663期《iMoney Focus》上位生意經。

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