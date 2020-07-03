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【券商航母】比新經濟股更火爆 券商股高處未算高?

金融經濟 18:07 2020/07/03

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過去兩天，港股升勢不再局限於ATMX為首的新經濟股，汽車股、內房股，以至內險、內銀股等多個市場板塊，均見資金追落後。但要數最熱爆市場板塊，非內地券商股莫屬。

內券股全綫飆升，主要動力來自A股破頂向上，上證綜指突破3000點關口後繼續上闖，滬、深兩市總成交連續兩日衝破1萬億元人民幣關，市場動力澎湃。內地券商股及內險股，預期續受惠經紀收入及A股投資回報增。

內券股全綫連日急彈，當中以中信證券 （06030） 及中信建投 （06066） 兩大券商龍頭表現最突出，周四、周五兩日分別累升近2成及逾3成半。

中信證券中信建投傳合併 

除了熱炒A股回暖，兩大券商龍頭昨傳合併消息，市場炒作有望稱霸A股市場。消息來自內媒報導，指中信建投黨委已批准了中信證券母公司中信集團，收購本中信建投第二大股東中央滙金所持股份，以此推動兩家龍頭券商合併。

盡管中信建投及中信證券已於周四晚分別發通告澄清，中信建投指未有召開黨委會議，兩券商均指未有相關消息須予披露，惟兩股今日繼續大升，當中傳為被收購對象的中信建投，更大升18%，升幅遠較其他券商不足一成為高。

市場對龍頭券商合併傳聞深信不疑，因消息並非空穴來風。早在去年底，中國證監會主動表示，要「打造航母級頭部券商」，並提出要多渠道充實證券公司資本，積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司，又鼓勵市場化併購重組，以及支持證券公司完善國際化布局等。

相關文章：打造航母級券商 拼規模更重專業

外資券商獲批控股權  打告券商航母抗衡

市場分析內地監管層欲打造航母級券商，是希望在加快開放內地金融業過程中，加強內地券商的競爭力，避免A股市場被外資券商主導。目前已有最少7家外資券商取得內地合營券商控股權，包括高盛、摩根士丹利及瑞信等。內地監管層打級航母級券商的想法相信只會有增無減，龍頭券商合併消息仍會不逕而走。

以今日A股收市價計，中信證券及中信建投AH股總市值，分別達3,700多億元及近3,500億元，若成功合併的總市值或逾7,000億元，正符合券商航母的雛形。

撰文：劉德斌

 

合併 經濟 A股 香港股票 中國證監會 內地券商股

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