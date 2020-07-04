【新股IPO】娃哈哈傳明年上市集資逾78億　創始人宗慶後否認稱「不缺錢」（第三版）

▲ 娃哈哈傳考慮最快明年IPO上市

繼農夫山泉4月向港交所遞表，內地飲料龍頭之一娃哈哈傳有意IPO（首次公開發行）上市，外電引述消息指，娃哈哈正與顧問公司商議IPO，最快明年上市，集資或逾10億美元（約78億港元），上市地選擇包括香港，但未有額外細節。

內地傳媒引述娃哈哈相關負責人稱，沒有上市相關計劃。

針對上市傳聞，娃哈哈創始人宗慶後否認「沒有這回事」，他此前接受內媒訪問時表示，上市需要合適的時機，公司現在不缺錢，現金流好、沒有負債和銀行貸款。

他坦然，「上市就需要對股東負責，缺錢去上市，錢拿來也沒地方用，給股東回報也不好」。

娃哈哈雖然是內地其中一家大型食品企業，多年未有上市，創辦人宗慶後曾在胡潤百富榜中被列為中國首富。宗慶後於2017年曾向內媒表示，娃哈哈也考慮上市，其後其女兒、品牌公關部部長宗馥莉去年曾稱，上市有利外界視公司明確規範流程，形容只有跟資本市場結合才能走得更遠。

娃哈哈尚未上市，其市值仍未清楚，以內地另一休閒食品股中國旺旺 （00151） 為參考，旺旺最新市值約746億港元。

（第三版：新增創始人回應）

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