【定期存款】渣打逆市加港元定存　硬撼大中小行減息潮

本周罕現14間大小銀行相關調低港元定期存款息率，包括中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 帶頭減，僅渣打周五（7月3日）逆市獨加。專家相信，發鈔行主要追落後，預計暫未致扭轉整體的減息趨勢，料7月業界暫歇暑休戰，視乎內外形勢的變化，才酌量調整存息，但處於減快加慢格局。

渣打調升半年及一年存息，當中加幅最大是一年期，上升0.3厘至0.95厘；半年期則微升0.05厘，新息率跟一年看齊。

比併3間發鈔行，目前一年存息以渣打的0.95厘最高，險勝滙豐及中銀齊報0.85厘。不過，半年期仍落後，渣打僅報0.95厘；滙豐及中銀同為1.1厘。

另方面，渣打今天卻減一個月短存，原本的息率已超低，僅得0.25厘；新近再減0.1厘後，至0.15厘。

相比滙豐一個月年息有2.5厘，中銀昨天（2日）減息後仍有1.8厘，遠高於渣打的0.15厘。可是，滙豐及中銀皆要求兌換資金等附帶條件，才享此特惠息。

綜觀本周港元定存的最新形勢，共10多間大小行鬥減不同存期的年息，除了中銀香港、恒生及工銀亞洲等大行外；信銀國際、華僑永亨及富邦亦追趕半年結前的降息尾班車，在本周初巳出手。創興 （01111） 更撤一厘息、東亞 （00023） 、大眾銀行、集友、星展及交銀香港亦鬥減，

相關文章：【定期存款】虛擬銀行一周3連減 眾安天星鬥劈息

相關文章：【定期存款】加元定存息高達9.3厘 花旗：下半年赢家貨幣

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，半年結後，一個月港元拆息今天跌至0.42厘的3年新低；而《港區國安法》正式生效後港滙未有轉弱，仍處於7.75的較高水平，反映本港仍水浸。金管局早前預警，未來數季銀行資產質數轉差，市傳滙豐及中銀等大行最近已爭相加H按息，凸顯業界嚴控風險及致力改善息差，遂難以逆市盲目鬥搶存。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」