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叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度

股樓投資 18:55 2020/07/03

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港區國安法實施後，移民再次成港人茶餘飯後的話題，而馬來西亞的第二家園計劃，即俗稱MM2H，也是其中熱選。不過，據當地媒體報道，馬來西亞政府早前宣布，暫時停止處理新申請個案。

馬來西亞旅遊部長南茜蘇克利（Nancy Shukri）表示，新冠肺炎疫情期間，馬來西亞實施出入境管制，期間當局發現計劃有改善之處，故決定審視計劃，暫停接受新申請。她預計，當局年底完成審視工作，最快明年恢復申請，又強調計劃為當地帶來經濟利益，不會永久暫停計劃。

有移民顧問指，馬來西亞能贏得港人注視，皆因當地有兩成半人是華人，文化又與香港相近，能說普通話或粵語已不成問題，若懂一點英語更能通行無阻，加上入門門檻較低，簡單來說，不用100萬港元身家，便可申請。

事實上，計劃最大好處是「一人申請，全家受惠」，皆因可攜帶配偶、21歲以下的未婚子女、以及60歲以上的父母一同入境，而且不用「坐移民監」，更可保留原有國籍。

據資料顯示，第二家園計劃公開給馬來西亞所承認的國家的公民申請，無分種族、宗教、性別或年齡，是一種有效期為長達10年，且可續期的簽證，取得簽證後，仍可保留並不會影響其原有的國籍身份。

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撰文 : 柳家平

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