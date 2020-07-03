【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，但周六（4日）為美國獨立日，美國總統特朗普堅持燃放煙花及舉辦大型活動慶祝國慶，但不強制出席民眾佩戴口罩。華盛頓市長批評白宮的國慶活動已違反防疫指引，建議民眾避開人多的場所，或留在家中慶祝。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國連續2日的單日確診人數突破5萬。美國周四（2日）再新增5.23萬人確診，創單日確診新高。由於美國即將進入國慶假期，50州當中，有40州的病例都急升。

面對疫情反彈，特朗普（Donald Trump）仍堅持如期舉行「向美國致敬」(Salute to America)的大型國慶活動。按照計劃，特朗普當日會在白宮南草坪演説。美國内政部長伯恩哈特（David Bernhardt）更表示，當日約會發射超過一萬枚煙花，形容這是近年規模最盛大的一場煙花匯演。

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但國慶活動規模盛大，屆時勢必引起大批民眾聚集，令人憂慮疫情擴散風險大增。聯邦政府表示，已準備30萬個口罩當日派發給民眾，但未有要求民眾必須戴口罩出席。

屬民主黨的華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）就表示自己曾與内政部溝通，但無法阻止國慶活動在有風險的情況下舉行：

我們認為這與疾控中心和衛生部的指引不符，但這次活動是由聯邦政府舉行。

（We do not think this is in keeping with the best CDC and Department of Health guidance. But this event will take place entirely on federal property.）

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白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）周三（1日）表示，疾控中心有關戴口罩的指引，本身並非強制建議，特朗普認為民眾應跟從各地指引，又指大家都非常期待國慶當日的慶祝活動。

責任編輯：何穎兒

▲ 美國的新冠肺炎疫情惡化，但特朗普堅持如期舉行大型國慶活動，更沒有強制民眾戴口罩出席。