【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,但周六(4日)為美國獨立日,美國總統特朗普堅持燃放煙花及舉辦大型活動慶祝國慶,但不強制出席民眾佩戴口罩。華盛頓市長批評白宮的國慶活動已違反防疫指引,建議民眾避開人多的場所,或留在家中慶祝。

根據美國約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據,美國連續2日的單日確診人數突破5萬。美國周四(2日)再新增5.23萬人確診,創單日確診新高。由於美國即將進入國慶假期,50州當中,有40州的病例都急升。

面對疫情反彈,特朗普(Donald Trump)仍堅持如期舉行「向美國致敬」(Salute to America)的大型國慶活動。按照計劃,特朗普當日會在白宮南草坪演説。美國内政部長伯恩哈特(David Bernhardt)更表示,當日約會發射超過一萬枚煙花,形容這是近年規模最盛大的一場煙花匯演。

但國慶活動規模盛大,屆時勢必引起大批民眾聚集,令人憂慮疫情擴散風險大增。聯邦政府表示,已準備30萬個口罩當日派發給民眾,但未有要求民眾必須戴口罩出席。

屬民主黨的華盛頓市長鮑澤(Muriel Bowser)就表示自己曾與内政部溝通,但無法阻止國慶活動在有風險的情況下舉行:

我們認為這與疾控中心和衛生部的指引不符,但這次活動是由聯邦政府舉行。

(We do not think this is in keeping with the best CDC and Department of Health guidance. But this event will take place entirely on federal property.)

白宮新聞秘書麥肯納尼(Kayleigh McEnany)周三(1日)表示,疾控中心有關戴口罩的指引,本身並非強制建議,特朗普認為民眾應跟從各地指引,又指大家都非常期待國慶當日的慶祝活動。

責任編輯:何穎兒

▲ 美國的新冠肺炎疫情惡化,但特朗普堅持如期舉行大型國慶活動,更沒有強制民眾戴口罩出席。