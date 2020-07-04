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【派錢1萬】《iMoney》讀者調查：三成人會儲起　三成人會投資

理財智慧 14:43 2020/07/04

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政府派發的1萬元，最快於7月6日到手，大家打算怎樣使用這筆錢？《iMoney》在6月中以網上問券，訪問了266名讀者，看看大家會將1萬元用於投資、消費、做善事，抑或是單純儲起它？

1.政府即將派發1萬元現金津貼，你主要會怎樣運用（即動用全部或大部分去做甚麼）？

調查發現，有31.2%的《iMoney》讀者表示會用於投資，其次30.8%人表示會儲起備用。用於消費及餐飲排第三，有22.6%，他們表示會花掉1萬元。值得留意，表示會用於旅遊玩樂的讀者只有3.4%，也許是因為各國仍未解除出入境禁令，還是留港消費較實際。

2.你會利用1萬元投資在甚麼資產？

愛看《iMoney》的讀者，自然較為熱衷投資，拿着1萬大元，究竟大家會投資甚麼？三分之二的讀者表示會買入增長型的股票，18.1%人表示會買股票收息。打算買增長股的讀者佔多數，相信是因為1萬元的金額不大，收息作用有限，大家寧可買增長股滾大這1萬元。金價近年持續上揚，有6%讀者則表示會買金，未來數年或有豐厚回報。

3.你會怎樣利用1萬元消費？

政府今次全民派錢1萬元，政府明言希望可刺激本地消費，提振經濟。財政司司長陳茂波早前便聯同飲食界，推出晚市餐飲優惠，7月7折優惠，8月8折優惠，預計有數千間食肆參與。調查發現，有34.5%的讀者會花1萬元外出用餐或購買食材。

超過一半（55.2%）讀者會用於購物，買個人消費品（如美容化粧、衣服鞋履、電子產品等）及生活家庭用品的佔比各半。調查又以開放式問題，問受訪者會買甚麼？讀者表示會買的東西包括：傢俬、OLED電視、手機、MacBook Pro手提電腦、護膚產品、健康補充品。

 

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