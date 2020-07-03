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滙豐加大中國業務投資　正籌組金融科技服務公司

金融經濟 17:42 2020/07/03

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滙豐集團宣布加大中國業務投資力度，滙豐人壽保險今個月起將推出全新財富規劃及保險服務，同時正在籌備開設一間金融科技服務公司。

早前表態支持港區國安法的滙豐集團 （00005） ，最新宣布加大中國業務投資力度，滙豐人壽保險今個月起將推出全新財富規劃及保險服務，同時正籌備在內地開立一間金融科技服務公司。

根據滙豐公告，其合資的內地壽險公司滙豐人壽，7月起推出全新移動式財富規劃及保險服務，在既有的銀保渠道以外，新招募的私人財富規劃師將會為客戶提供度身設計的財富規劃。服務推出初期，會在廣州及上海為新客戶提供服務。

有關服務是集團「滙豐聆峰創投計劃」的重要組成部分，計劃旨在開發創新的財富規劃及保險產品，並在中國先行。集團已委任國際高級管理人員孫丹塋為計劃的行政總裁。

同時，滙豐正在內地籌組金融科技服務公司，並會從移動式財富規劃服務業務開始，為滙豐旗下的公司提供科技、數字及數據服務。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，中國是亞洲最大的財富管理市場及全球最大的保險市場之一，集團不斷增加相關業務投資，把握以中國為首的亞洲發展機遇，並矢志推動中國金融市場發展。

滙豐早前設立全新的財富管理及個人銀行業務，截至今年第一季止，管理資產規模達1.3萬億美元，其中接近一半來自亞洲。

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