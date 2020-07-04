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【都市診療室】治療糖尿趨向個人化

環球政經 14:00 2020/07/04

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糖尿病可謂「家傳戶曉」的慢性病，但不少人對它仍有誤解和抗拒，因而錯過及早控制病情的機會，直至各種併發症現身才處理。事實上，醫學界了解到不同患者的背景各異，各有不同擔憂，故目前治療趨向個人化，跨專科合作之餘，最重要是依患者情況和需要給予合適的建議和治療，務求讓患者切實應用於自己的生活，妥善控制病情。

控制糖尿法則老生常談

糖尿病普遍沒有任何徵狀，患者通常在出現其他病症，如心臟病、心衰竭、蛋白尿、睡眠窒息症等，探查病因才確診。即使有患者體檢時發現血糖偏高，亦可能因沒有特別不適，又或害怕長期服藥而諱疾忌醫，錯過及早控制病情的機會。其實，早期開始控制病情的話，能有效預防病情惡化，減低併發症出現的機會。

控制糖尿病的法則老生常談，離不開戒口、運動、藥物，但知易行難，很多患者聽到需要顛覆生活模式已「耍手擰頭」。現時的醫生不再單單「開藥」，亦擔任健康伙伴的角色，在了解患者的顧慮和生活模式後，聯同不同專科醫生、營養師等合作，制訂貼身的治療計劃，協助患者堅持實行，並進行監察。

疑慮服藥宜與醫生商討

不過，即使改變生活習慣，不少患者仍有不同原因抗拒服藥，諸如藥物不利身體健康、血糖「唔係好高」、服藥與否好像沒有實質變化等，但患者必須了解到用藥的最大目的是保障生命安全，長遠減低併發症的機會，醫生亦會按照最新的科研實證來選擇療效理想又安全的藥物，患者如有任何疑慮，應與醫生商討。

傳統常用的降糖藥有二甲雙胍，降糖效果理想，副作用相對較少，但隨時間增加，其控糖效果亦會下降。猶幸藥物研發推陳出新，SGLT2抑制劑、DPP4抑制劑等陸續面世，前者的降糖成效更獲越來越多研究證實比二甲雙胍理想，更有效減低心臟病、心衰竭等常見糖尿病併發症的風險，為醫患雙方提供多一個選擇。目前亦傾向一藥多效，省卻患者多次、多量服藥需要，提高用藥依從性，提升患者對慢性病的接受程度和適應性，病人毋須過慮。

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撰文 : 趙志輝醫生 香港中文大學醫務中心家庭醫學診所家庭醫學專科醫生

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