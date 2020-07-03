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電子簽名助企業數碼轉型　簡化工作流程

科技 18:00 2020/07/03

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企業可採用電子簽名的形式，透過手機或電腦綫上簽署合約，大大簡化工作流程。

電子簽名成為企業數碼轉型的工具之一，客戶只需透過手機或電腦簽署合約，合約就能即時生效，大大簡化工作流程。

日前，Adobe Sign與 Google Drive、Dropbox、Microsoft Office等第三方應用程式合作，用戶只需下載相關的整合工具，登入賬戶並上傳檔案，便可以開始進行簽署流程。簽署的合同將自動保存在雲端，用家可通過任何裝置存取檔案，並下載或閱覽已簽署的PDF檔案。

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另外，電子簽名會透過電郵傳送至個人電郵地址，電郵中包含文件的唯一鏈結。收件人打開鏈結閱讀合約內容後，只需按指示填寫相關欄目，便能完成簽署。合約生成至整個簽署程序均會經過安全追蹤，使用者可在網上查看合同的簽署進度，無需依賴電郵或電話詢問進度，隨時跟進及查看簽署紀錄。

需注意的是，各地電子簽名法規略有不同，企業採用電子簽名前，需先向供應商查詢各國或地區的法規標準。以Adobe Sign 為例，使用者可選擇標準電子簽名，例如手寫、鍵入或匯入簽署，或使用憑證式數碼 ID 和 PIN 碼的進階電子簽名。

責任編輯：李寶如

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