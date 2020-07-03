【盈喜盈警】陳唱國際上半年蝕6000萬　料下半年亞太區經濟復甦有助盈利（不斷更新）

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多家企業發布盈利預測，本報整合重要的上市公司盈喜盈警資訊，以助投資者快速掌握公司業績。
陳唱國際 （00693） 表示，上半年料錄6000萬元淨虧損，而去年同期則錄1.43億元利潤。集團表示，疫情令公司所在的11個亞太區國家突然推出多項特殊措施，包括封鎖社交及經濟活動，在某些情況下導致集團的業務活動及營運幾乎完全暫停，嚴重影響集團業務及表現。集團續指，今年下半年起經濟活動開始加強，料亞太區未來數月經濟活動復甦可對集團盈利能力帶來正面影響。
國際精密 （00929） 料上半年溢利大幅減少約75%至85%，原因是疫情於全球爆發，令歐美主要客戶相繼停產或大幅減少訂單，導致集團收入減少。除此以外，中國的防疫措施亦令集團生產規模減少，規模經濟效益大幅縮減，因此使集團面臨巨大的成本壓力。
香港中旅 （00308） 發盈警，指在新冠肺炎疫情打擊下，預期今年上半年，轉蝕超過4億元，而去年同期則錄得純利4.19億元。集團指，虧損主因今年上半年爆發新冠肺炎疫情，導致集團港澳及內地的旅遊接待人次大幅下降，對集團的全線業務的財務業績造成負面影響。
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