【盈喜盈警】現代牧業發盈喜　料上半年純利增4成（不斷更新）

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【瑞幸造假】瑞幸咖啡通過罷免陸正耀等4名董事
多家企業發布盈利預測，本報整合重要的上市公司盈喜盈警資訊，以助投資者快速掌握公司業績。
現代牧業 （01117） 發盈喜並預計公司今年上半年原料奶產量及銷量按年錄得雙位數增長，成本持續降低、原料奶平均市場價格較去年輕微增加，料今年上半年純利錄得不少於1.9億元人民幣，按年增40%。
中國機械設備工程 （01829） 料上半年純利倒退30%至40%，原因是疫情爆發對市場狀況產生一定衝擊。疫情對工程成套項目的執行和開發的影響，主要是人力、設備物資採購供應及資金等方面，造成工程拖期、成本增加。疫情亦導致採購、交貨、發運等環節延後，後續訂單銜接產生連鎖反應。另外，部分業務中的商務糾紛造成一定影響。
陳唱國際 （00693） 表示，上半年料錄6000萬元淨虧損，而去年同期則錄1.43億元利潤。集團表示，疫情令公司所在的11個亞太區國家突然推出多項特殊措施，包括封鎖社交及經濟活動，在某些情況下導致集團的業務活動及營運幾乎完全暫停，嚴重影響集團業務及表現。集團續指，今年下半年起經濟活動開始加強，料亞太區未來數月經濟活動復甦可對集團盈利能力帶來正面影響。
國際精密 （00929） 料上半年溢利大幅減少約75%至85%，原因是疫情於全球爆發，令歐美主要客戶相繼停產或大幅減少訂單，導致集團收入減少。除此以外，中國的防疫措施亦令集團生產規模減少，規模經濟效益大幅縮減，因此使集團面臨巨大的成本壓力。
香港中旅 （00308） 發盈警，指在新冠肺炎疫情打擊下，預期今年上半年，轉蝕超過4億元，而去年同期則錄得純利4.19億元。集團指，虧損主因今年上半年爆發新冠肺炎疫情，導致集團港澳及內地的旅遊接待人次大幅下降，對集團的全線業務的財務業績造成負面影響。
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