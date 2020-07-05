【宏智‧藝‧力@iM網欄】以步操音樂為事業　夢想有價

「你嘅夢想唔關我事！」

這句話充滿現實與無情。然而究竟最富有的人，是現實的人多，還是以夢為先的人多呢？

我自小便是一位有使命感的人，腦中有無數憧憬的將來。在中學初期已目標清晰，希望將來以音樂為事業，而我所行走的方向，總跟別人有點不同。大部份人向古典音樂行，我選擇了當時香港不甚流行的步操音樂方向行。因為走著自己創造的路，感覺更有意義。總希望自己能做一點事，在年老時回首時，會為自己行過的路感到自豪，平凡不是我的選擇。向腦中憧憬的將來走著，就是夢想的一種。

23歲時在朋友支持下，與友人硬著頭皮成立珀珈斯樂團，當時香港的步操音樂文化未有一套系統化訓練模式，於是我們邊學邊做，在美國的顧問協助下漸漸設定一套合適香港使用的訓練模式。我們希望用正能量感染知音人，將香港的步操音樂追上國際步伐。2016年樂團第六個年頭，被譽為步操音樂界奧斯卡的美國鼓號聯盟(Drum Corps International)邀請到美國參賽，成為第一隊參加此賽的香港隊。 雖然我們只是參加DCI屬下的鼓樂對戰(Drumline Battle)，但這絕對是實現夢想的機會。

樂團一直依靠團費營運，要支付17人到美國的旅費非常艱難。團員為了實現夢想，在樂團排練以外都會打工賺取旅費。與此同時，因排練聲量問題失去了排練場地，樂團積極尋找贊助同時亦為排練場地而奔波。最後樂團得到部份贊助，團員在支付一半旅費下成功圓夢踏足比賽場地。幸運地在比賽中獲得國際組冠軍和總決賽亞軍，獎項絕不是我們預期過的事，這一個意外驚喜證明了一切以心為先，盡力做好每件事，可能會有意外收獲。此行之後，亦感染到一群以為無可能實現美國鼓號聯盟音樂團的年青人，踏出投考美國樂團的第一步，造就了第一代在美國鼓號聯盟留下腳印的香港人。

以上經歷可說是無價，亦可說價值多得計算不到。至少在五十年後，大家回首會為自己為香港步操音樂圈付出過的努力會心微笑一下。

作者_Eyo Li簡介： 智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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