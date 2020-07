美國戀童富商前女友被捕 涉串謀性侵未成年少女

美國聯邦調查局拘捕已故美國富商愛潑斯坦的前女友、英國名媛麥克斯韋爾,她被控與愛潑斯坦串謀性侵未成年少女,以及安排包括未成年女子進行非法性行為,當中1人在案發時只有14歲。58歲的麥克斯韋爾被控6條罪名,一旦罪名成立,將面臨最高35年的監禁。

檢察官指控,麥克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)在1994年至1997年間,協助美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)培養被性侵的女孩,其中年紀最小的只有14歲。

檢察官指出,麥克斯韋爾在過程中扮演重要的角色,她會先跟受害人建立親密的關係,包括關心她們的生活和家庭關係,帶她們購物、看電影,並在對話中滲透關於性的話題,又會在受害人跟前寬衣解帶,嘗試將性侵塑造成平常事;一段時間後再哄誘她們到美國富商愛潑斯坦各處居所為其按摩,期間受害人遭性侵,而部分時候麥克斯韋爾亦在場。

有受害人接受英國廣播公司(BBC)訪問時形容:

「麥克斯韋爾控制這些女孩,像是女主人。」

(" controlled the girls. She was like the Madam.")