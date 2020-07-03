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美國戀童富商前女友被捕 涉串謀性侵未成年少女

環球社會熱點 17:32 2020/07/03

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58歲的麥克斯韋爾被控串謀性侵未成年少女，一旦罪名成立，將面臨最高35年的監禁。

美國聯邦調查局拘捕已故美國富商愛潑斯坦的前女友、英國名媛麥克斯韋爾，她被控與愛潑斯坦串謀性侵未成年少女，以及安排包括未成年女子進行非法性行為，當中1人在案發時只有14歲。58歲的麥克斯韋爾被控6條罪名，一旦罪名成立，將面臨最高35年的監禁。

檢察官指控，麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）在1994年至1997年間，協助美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）培養被性侵的女孩，其中年紀最小的只有14歲。

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檢察官指出，麥克斯韋爾在過程中扮演重要的角色，她會先跟受害人建立親密的關係，包括關心她們的生活和家庭關係，帶她們購物、看電影，並在對話中滲透關於性的話題，又會在受害人跟前寬衣解帶，嘗試將性侵塑造成平常事；一段時間後再哄誘她們到美國富商愛潑斯坦各處居所為其按摩，期間受害人遭性侵，而部分時候麥克斯韋爾亦在場。

有受害人接受英國廣播公司（BBC）訪問時形容：

「麥克斯韋爾控制這些女孩，像是女主人。」

（" controlled the girls. She was like the Madam."）

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涉案的66歲愛潑斯坦在去年8月被捕、8月被羈留期間，在獄中上吊自殺身亡。其後麥克斯韋爾一直保持低調，在多個不同地點潛逃，至去年12月在新罕布什爾州透過公司名義以現金購買物業，掩飾身份，今年在新罕布什爾州被美國聯邦調查局拘捕。檢控當局反對她配戴電子追蹤器保釋，正準備送往紐約受審。

記者：葉芷樺
 

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