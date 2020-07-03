【疫市營商】疫情生意跌近7成　二手服裝店轉型自救

▲ a break 93 於三年前開設實體店，去年更搬遷至銅鑼灣樓上舖，惟當時正值社會運動，生意難免會受影響，但勉強仍能達到收支平衡。

在本港經營二手時裝生意的最大挑戰莫過於尋找生存空間，始終二手市場的貨源主要來自回收的衣物，店舖較難掌握貨源的質素及款式，又無法預知回收的衣物種類，對收入帶來直接影響。

三年前，a break 93決定開設實體店，去年更搬遷至銅鑼灣核心地區的樓上舖，惟當時正值社會運動，生意難免會受影響，但勉強仍能達到收支平衡。

【疫市營商】新世界「波鞋街」商場聯乘活動 夥內外商戶吸客

【疫市營商】雞翼專門店Wingman擬增分店 如何達成逆市擴張？

雖然店內回收的衣物來自不同地方，但款式卻保持一致的風格，價格由百多元起至數千元不等，視乎牌子及質素而定。Yen指每賣出一件衣物，就會將衣服售價的3成回贈給物主，如陳列40天後仍未出售便歸店舖所有，再由店方考慮繼續出售，或是轉送到救世軍等回收機構及其他有需要的人士。

▲ 每賣出一件衣物，店舖就會將售價的三成回贈給物主，如陳列40天後仍未出售便歸店舖所有。（曾耀輝攝）

目前，店舖平均每日回收約70件衣服，最高峰試過一人搬來過百件衣服給她們。Yen和Yuki又透露，客人寄賣二手衣物的原因很多，絕大部分是因網購而起，客人在收貨後才發覺衣服不合身或不滿意；其次是身形改變或是轉換工作模式；而搬屋移民也是其中一個原因，甚至有約兩成的衣物是來自經營失敗的網店。

【疫市營商】 Klook加推Staycation優惠 額外減最多$200

疫市下轉型 直播拍片吸人氣

新冠肺炎疫情期間，市民減少外出，過往平均逾五位數字的營業額大跌近7成。其創辦人傅家欣（Yen）和余靄僑（Yuki）表示，疫情爆發後約兩星期，她們已即時轉戰網店，又藉機增值自己，學習拍攝和剪片，不但增設網上直播活動，更建立YouTube頻道，務求增加品牌曝光率，以及提高宣傳效果。

申政府補貼 尖沙咀開限定店

此外，a break 93更透過申請政府補貼基金，在逆市下於尖沙咀美麗華廣場開設期間限定店舖，透過降低價格和改變品牌路綫，吸納年輕人市場，預計可於7月中開業。二人笑指，想要突圍而出，就要無懼在逆市下擴張。「猶記得以前曾有位CEO分享，最多事情做的時候永遠就是生意最差之時，因為店舖需要更多的曝光機會。」

▲ a break 93透過申請政府補貼基金，在逆市下於尖沙咀美麗華廣場開設期間限定店舖，透過降低價格和改變品牌路綫，吸納年輕人市場，預計可於7月中開業。（a break 93 Facebook圖片）

記者：施雯雯