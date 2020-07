【盡力消費】羅斯福：我們唯一要恐懼的就是恐懼本身

在1933年至1945年出任美國總統的富蘭克林‧羅斯福(Franklin Roosevelt),上任時正值美國經濟大蕭條的最低谷,有四分一勞動人口失業,在1933年3月4日就職當日更有銀行出現擠提。他在就職演說留下了這一句名言︰「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身。」(The only thing we have to fear is fear itself.)

羅斯福認為,造成大蕭條的部分原因是,國民不再支出或投資,因他們害怕失去手頭上的錢。他力勸美國人不要害怕經濟大蕭條,能花錢就去花錢,並守望相助、幫助鄰舍。

香港政府派發的1萬元,最快將於7月6日發放,大家力所能及的話,不妨盡力消費,振興經濟。別小看經濟學上的「乘數效應」,你花的一分一毫,對幫助香港走出經濟下行,其實大有作用。

