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【盡力消費】羅斯福：我們唯一要恐懼的就是恐懼本身

理財智慧 18:45 2020/07/03

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在1933年至1945年出任美國總統的富蘭克林‧羅斯福（Franklin Roosevelt），上任時正值美國經濟大蕭條的最低谷，有四分一勞動人口失業，在1933年3月4日就職當日更有銀行出現擠提。他在就職演說留下了這一句名言︰「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身。」（The only thing we have to fear is fear itself.）

羅斯福認為，造成大蕭條的部分原因是，國民不再支出或投資，因他們害怕失去手頭上的錢。他力勸美國人不要害怕經濟大蕭條，能花錢就去花錢，並守望相助、幫助鄰舍。

香港政府派發的1萬元，最快將於7月6日發放，大家力所能及的話，不妨盡力消費，振興經濟。別小看經濟學上的「乘數效應」，你花的一分一毫，對幫助香港走出經濟下行，其實大有作用。

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