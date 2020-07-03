Tesla市值躍升全球第一車廠　馬斯克：將送「沽空短褲」給沽空者

Tesla股價近期接連創歷史新高，周四（2日）收市大漲 8% 突破 1200 美元。Tesla創始人馬斯克 （Elon Musk）在推特上發文挑釁美國證管會 （SEC），並在推特上發文：「誰穿著沽空短褲（short shorts）」，以嘲諷做空Tesla的投資者。

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馬斯克稱，「特斯拉將製作鑲有金邊的亮紅色緞面沽空短褲 」，這顯然是針對一眾Tesla的沽空者，他還並指摘SEC是「沽空者致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission，首字母同為SEC，暗諷SEC）。

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Tesla是美國股票市場中遭沽空最多的股票之一，早於2018年馬斯克就曾揚言，要寄「沽空短褲」給特斯拉的沽空者們寄，避險基金綠光資本創始人David Einhorn還曾在推特上曬出馬斯克寄給他的「沽空短褲」。

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