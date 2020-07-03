  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 18:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港人優惠】香港迪士尼門票買二送一　平均每人$426

理財智慧 17:54 2020/07/03

分享：

香港迪士尼樂園早前重開，現推出港人優惠，由即日起至2020年8月31日期間入園，可享一日門票買二送一優惠，平均每人426元，比正價小童門票還便宜。

其他文章：【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票

其他文章：科學館9月重開　周六起免費康樂設施分階段恢復(內附名單)

「三人遊二人價」優惠有兩個方案，若3位大人同行，或2位大人及1位小童同行，價格為1,278元，最高節省639元。若1位大人加2位小童同行，價格為1,114元，節省約475元。3張門票於進入樂園時必須同時使用。凡於7月31日或之前入園，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子，分別價值118元及99元。

香港迪士尼同時推出「好友同行」優惠，「奇妙處處通」會員攜同好友入園，可享門票減免200元，以優惠價439元購票，優惠期至9月30日。不同會員類別可享的優惠門票數量不同，最多只可以帶同5位好友享此優惠，每位會員每天最多可享此優惠1次，整個優惠期內最多可享此優惠5次。

另要留意所有港人必須於進入香港迪士尼樂園前，到迪士尼網站預約。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 鄺庭芳

門票 迪士尼樂園 香港 Disney

上一篇文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

下一篇文章

【新股IPO】完美日記母公司擬來港上市　集資4至5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」