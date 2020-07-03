【港人優惠】香港迪士尼門票買二送一　平均每人$426

香港迪士尼樂園早前重開，現推出港人優惠，由即日起至2020年8月31日期間入園，可享一日門票買二送一優惠，平均每人426元，比正價小童門票還便宜。

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「三人遊二人價」優惠有兩個方案，若3位大人同行，或2位大人及1位小童同行，價格為1,278元，最高節省639元。若1位大人加2位小童同行，價格為1,114元，節省約475元。3張門票於進入樂園時必須同時使用。凡於7月31日或之前入園，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子，分別價值118元及99元。

香港迪士尼同時推出「好友同行」優惠，「奇妙處處通」會員攜同好友入園，可享門票減免200元，以優惠價439元購票，優惠期至9月30日。不同會員類別可享的優惠門票數量不同，最多只可以帶同5位好友享此優惠，每位會員每天最多可享此優惠1次，整個優惠期內最多可享此優惠5次。

另要留意所有港人必須於進入香港迪士尼樂園前，到迪士尼網站預約。

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