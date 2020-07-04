【創業兵團】實踐「永續時尚」概念　二手服裝市場有價有市

▲ 傅家欣（右）和余靄僑於4年前共同成立a break 93，希望透過推動二手服裝文化，讓一些被捨棄的衣服，重新覓得一個合適的主人。（曾耀輝攝）

隨着時代變遷，消費者開始關注消費道德及環保，對衣着的要求已不再停留於廉價、容易配搭的層次；加上全球受新冠肺炎疫情影響，零售前境不明朗，市面上興起「共享經濟模式」，產生抗衡速食時裝（Fast Fashion）的消費狀況。

經營二手服裝生意的「a break 93」，一直希望推動「斷捨離」文化，改變港人的消費行為，並扭轉大眾對二手衣物劣質、破舊的形象，正好趕上新時代的轉變。

a break 93的「93」是取「舊衫」的諧音，為繁忙的都市人提供一個處理舊衣物的平台，鼓勵大眾不要再追趕潮流，同時也讓地球休息。其創辦人傅家欣（Yen）畢業於香港大學日本研究學系，曾在日本留學1年，認為日本當地的二手市場成熟，古着是潮流，也是文化一部分，穿古着在當地被視為一種衣着風格。相反，香港消費者對二手服裝的接受程度較日本、韓國等地低，不少更誤以為只有低下階層才會購買二手衫。

曾是購物狂 每天也要買新衣

原來Yen曾經都是一個購物狂，為了要穿得亮麗，經常都會添置新衣服，笑言自己從前是每天最少都會買一件新衣服，最瘋狂是連續兩三星期內，天天都穿不同的衣飾，甚至視購物為獲得自信和快樂的途徑。「返工的時候，我幾乎日日都要着新衫，我不會重複穿同一件衫，更不會穿朋友穿過的同款衫；當有人稱讚我擁有很多不同的衣物時，我便覺得自己很厲害，能用有限的金錢買到又平又靚的衫。」

後來，經友人余靄僑（Yuki）的介紹下，Yen看了一本有關斷捨離的書，深受啟發，決心改變舊有的購物方式，甚至毅然辭職，決定與Yuki共同推動二手服裝文化，於2016年9月成立a break 93，希望讓一些被捨棄的衣服，重新覓得合適的主人。

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兩創辦人 合資6千元開始

開店初期，二人合資共6,000元經營網上二手服裝寄賣平台，店內有一半是Yen的舊衣服，也有朋友寄賣的衣服，她們將不同貨品放在Facebook及二手買賣平台Carousell上試水溫，卻意外地引來不錯的反應。為了增加消費者的信心，網店成立半年後，二人再投資4萬元，在筲箕灣租用僅90平方呎的舖位開實體店，讓客人有機會親身觸摸二手服裝的品質，又堅持設置試身室，希望客人是覺得衣服適合才購買，而非只為價格低廉。

最意想不到的是，筲箕灣雖然屬港島舊區，但附近有鯉景灣、嘉亨灣及太古城等中產屋苑，令Yen和Yuki回收了不少二手名牌服裝和手袋，也儲了一批質素極高、不抗拒二手服裝的中產客，小店在半年內已成功回本。

▲ a break 93由網店起家，現時已擴展至銅鑼灣的樓上舖，店內採用復古風設計，牆身由不同的日本雜誌拼貼而成。（曾耀輝攝）

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及後，a break 93更獲邀到九龍灣淘大商場開店，小店在短時間內變成大舖，二手服裝更是貨如輪轉。輾轉至今，店舖已於去年7月搬到目前位於銅鑼灣核心區的樓上舖，佔地逾800平方呎。店內的衣服按照其品牌、新舊、款式、季節等因素回收，而最重要的準則是衣服要有8成以上新淨，其次是不接受貼身衣物、鞋履和飾物等。

記者：施雯雯