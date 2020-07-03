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【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬

金融經濟 17:19 2020/07/03

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滙豐表示，發放1萬元後該行會以手機短訊提示客戶

市民最快可於7月6日收到「現金發放計劃」的1萬元，較預訂7月8日提早兩日。滙豐表示，約200萬名市民透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶，最快7月6日收到政府派發1萬元現金。該行重申，8月31日前登記，仍可參與抽獎，以及使用1個年息10厘的儲蓄優惠。

滙豐指，在6月30日前經滙豐網上或流動理財成功遞交申請的客戶，會率先在已登記的有效個人名義港元賬戶收到款項。款項發放後，客戶會於所登記的手提電話收到短訊提示，若沒有有效手提電話號碼則會收到書面通知。經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

滙豐客戶經網頁申請或在分行遞交表格，有關款額將會由7月20日起分階段派發。

滙豐指，8月底前透過滙豐網上或流動理財登記計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金，完成最少一項指定的數碼程序或交易，即可使有1 個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限港幣1萬元。

抽獎方面，用戶有機會獲得1 萬元獎金（30個名額）、蘋果iPhone SE 128GB 智能電話（60 個名額）及蘋果iPad Air 256GB 平板電腦（20 個名額）。

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