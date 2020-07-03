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【新股IPO】完美日記母公司擬來港上市　集資4至5億美元

股樓投資 17:42 2020/07/03

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內地化妝品牌完美日記的廣州逸仙電子商務擬來港上市，惟未作最後決定，但已選擇高盛及摩根士丹利負責潛在IPO事宜。消息指該公司計劃最快今年底前上市，集資約4至5億美元。公司在最近一輪融資中籌得約1億美元，令其估值升至20億美元。

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廣州逸仙電子商務成立於2016年，已開發逾700種美容產品，綫上亦有2,500萬粉絲，公司計劃在2022年底前增加完美日記商店至逾600家。

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撰文 : 張以正

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