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【政府派錢1萬】帝港酒店集團夏日住宿計劃　入住即可參加大抽獎

商業 14:00 2020/07/05

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帝港酒店集團旗下四間酒店一同推出夏日住宿計劃，更舉辦「仲夏玩樂祭大抽獎」，入住指定夏日住宿計劃即可參加大抽獎。(帝港酒店集團提供圖片)

入住酒店都可贏得巨獎？帝港酒店集團旗下四間酒店：帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店一同推出夏日住宿計劃，更舉辦「仲夏玩樂祭大抽獎」，入住指定夏日住宿計劃即可參加大抽獎，四間酒店合共送出獎品總值超過97萬元。

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客人只需於7月6日至8月31日內入住帝港酒店集團旗下四間酒店的指定夏日住宿計劃，即可到酒店大堂參加抽獎，憑代幣於扭蛋機抽出扭蛋並換取禮品，即抽即中獎。

是次活動設總數2,720份獎品，頭獎是帝都酒店豪華套房住宿一晚連2+2 café精選早餐、自助晚餐及櫻田日本餐廳鐵板燒午餐兩位，價值8,963元；二獎及三獎是帝京酒店豪華套房連2位花月庭全時段自助晚餐價值6,000元；其他獎品包括免費酒店住宿連自助餐、日式鐵板燒晚餐、中式晚宴、餐飲現金券及餐飲優惠等，部份餐飲優惠更可於住宿期間立即享用。

不過要留意，每位客人每次預訂可獲抽獎機會一次，而可獲的抽獎機會不限。是次中獎禮品不得更換、兌換現金或轉讓。

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責任編輯：蘇穎琪

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